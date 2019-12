La Protezione civile e ambientale spegne 25 candeline

La Pac, Protezione ambientale e civile di Bussolengo, ha festeggiato i 25 anni di attività. Erano presenti le autorità di Bussolengo, Cavaion, Affi e Garda, della Provincia di Verona e della Regione, oltre che rappresentanti delle istituzioni militari quali il comandante della stazione Carabinieri di Bussolengo Pasquale Carusone, il comandante della Guardia costiera di Salò (Bs) Ilaria Zamarian, rappresentanti del gruppo Interforze Veronese soccorritori sanitari, vigili del fuoco e Polizia di Stato, il Presidente CSV di Verona e alcuni imprenditori vicini alla Pac, Lorenzo Parisi e Domenico Pagnotta, e la rappresentanza di presidenti e coordinatori di Protezione civile con cui la Pac di Bussolengo ha intrecciato rapporti di collaborazione. Il primo presidente della Pac, Raffaele Bonizzato, ha raccontato come è nata l’associazione quando, nel 1994, uno sparuto gruppo di uomini sono accorsi a prestare il loro aiuto in Piemonte, durante l’alluvione. «La Protezione civile nazionale era appena nata e ancora non esisteva la struttura burocratica e organizzativa attuale, ma già i volontari bussolenghesi erano attivi per aiutare le popolazioni in emergenza», ha sottolineato Bonizzato. Un ringraziamento particolare da parte dell’attuale presidente Ivano Zamboni al vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Massimo Giorgetti e al direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio, Nicola Dell’Acqua, che hanno conferito le onorificenze ai tre volontari più anziani in servizio ancora oggi, vere colonne portanti dell’associazione: Romano Malagnini, Giancarlo Zamboni e Alessio Furi. «Da allora», spiega Ivano Zamboni, «la Pac è cresciuta in maniera esponenziale, punta sulla professionalizzazione del volontario, collaborando a stretto contatto con le Istituzioni. Oggi conta più di cento volontari attivi nelle squadre antincendio, ricerca dispersi, nautica, cucina emergenziale e logistica e collabora in modo continuativo con Bussolengo e Garda oltre ad offrire servizi a eventi a Verona e altri Comuni. La Pac è come una grande famiglia che nelle emergenze, nelle attività di controllo e sicurezza come nelle esercitazioni e nei corsi di formazione, crea un sodalizio tra le persone basato sui valori della gratuità e dello spirito di servizio». •

L.C.