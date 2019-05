La piccola chirurgia premia l’Orlandi

Dopo l’approvazione il 30 aprile, in V Commissione regionale, della scheda relativa all’ Orlandi, il cui numero di posti viene portato a 163 dai 143 licenziati precedentemente dalla Giunta, sono molte le attese nel mondo politico e amministrativo locale. Commenta il consigliere regionale Andrea Bassi, capogruppo di Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà: «Ora la sfida è far ripartire l’Orlandi come polo riabilitativo per la piccola chirurgia, una risorsa per la sanità pubblica dell’ovest veronese e un’occasione importante per l’indotto che questo può ancora riversare sull’economia Bussolengo, dopo il trasferimento dei 16 reparti al Magalini di Villafranca del luglio 2018». Positivo anche il sindaco Roberto Brizzi. «Una grandissima soddisfazione», dice, «vedere che per la prima volta dopo tanti anni all’ospedale di Bussolengo viene riconosciuto qualcosa in più. Un premio al lavoro di squadra tra Comune, Comitati e rappresentanti in Regione che ha avuto un passaggio significativo nel convegno di Pescantina. La scelta che ho fatto di coinvolgere tutto il territorio probabilmente ha giocato la sua parte». «Dopo il convegno di Pescantina sono molti i sindaci che mi telefonano per l’ospedale. La rete dei sindaci, da non confondere con la Conferenza dei sindaci, è un gruppo di lavoro preliminare per il territorio. Spero che tutti inizino a camminare su questa strada». Secondo le conclusioni della V Commissione, l’Orlandi arriva a 163 letti, diventando un punto di riferimento per la chirurgia ambulatoriale e per i servizi riabilitativi. «È stato ripristinato il week surgery», sottolinea Bassi, «che significa avere la possibilità dell’assistenza chirurgica dal lunedì al venerdì, anche nelle ore serali e notturne». L’altra sfida è il consolidamento dell’attività riabilitativa e l’avvio dell’ospedale di comunità con 24 posti letto. «La situazione dell’Orlandi», continua Bassi, «vede 25 posti di psichiatria, 25 di medicina e una decina in riabilitazione. Per il day surgery ci sono due stanze a disposizione: poca cosa rispetto ai 180 letti che erano attivi fino a inizio 2018, quando è cominciato il trasloco verso Villafranca. Attuare la scheda che prevede 163 posti per l’Orlandi sarà un percorso per il quale si dovrà pianificare il lavoro in accordo tra Comune, Regione e Ulss 9. Sottolineo ancora una volta il cambio di atteggiamento e di disponibilità al dialogo manifestato dalla Regione attraverso l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin e dal presidente della V Commissione, Fabrizio Boron». Il sindaco Brizzi avanza però una richiesta. «Si pone per queste nuove aggiunte», sottolinea riprendendo una vecchia battaglia, «lo stesso problema dell’ospedale di comunità: vorrei dalla Regione e dalla dirigenza dell’Ulss 9 tempi certi, in modo da rispondere alle esigenze del territorio. L’Orlandi polo riabilitativo può ancora dire molto in termini di risposte alla salute dei cittadini. Convocheremo un’assemblea pubblica sull’ospedale, dove sarà invitata anche la dirigenza della Regione e dell’Ulss 9». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Cattabianchi