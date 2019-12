L’Ulss: «Continua l’attività di urologia»

Alla luce dell’intervento della consigliera regionale Anna Maria Bigon in merito al prossimo pensionamento dell’urologo all’ospedale Orlandi di Bussolengo, l’Azienda ULSS 9 Scaligera precisa che è stata avanzata alla Regione Veneto la richiesta della sostituzione del medico stesso, richiesta accolta favorevolmente. «In attesa di espletare le procedure burocratiche per l’assunzione del nuovo urologo, in accordo con il direttore dell’UOC di Urologia, Giuseppe Pecoraro, è stato stabilito un percorso per dare continuità alle attività urologiche di Bussolengo», è scritto in una nota dell’Ulss. In questa transizione, il referente per l’ospedale Orlandi è Enrico Piraccini, urologo in servizio a Villafranca. «Pertanto, le prestazioni ambulatoriali come le visite proseguiranno», fa sapere l’Ulss, «insieme alle altre attività come gli esami urodinamici. È bene sottolineare che l’attività ambulatoriale a Bussolengo è garantita, già da diversi anni, anche dagli urologi che fanno capo a Villafranca. Proseguirà ovviamente anche l’attività chirurgica, che attualmente gestisce circa 100 interventi all'anno, per la maggior parte ambulatoriali o in day surgery». •