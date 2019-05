L’incentivo per la bici: 25 centesimi al km

Un incentivo economico ai cittadini residenti e dimoranti nel Comune di Bussolengo che si impegnino a usare la bici per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa: è partito il progetto «Lavoro in bici 2019», per il quale le domande possono essere già inoltrate o consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune in piazza XXVI Aprile 21 o trasmesse per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.bussolengo.vr.it. Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio ecologia del Comune: 0456769975 ecologia@comune.bussolengo.vr.it. L’incentivo prevede un limite massimo giornaliero di sei euro e un mensile di 50 euro: 25 centesimi di euro al chilometro, percorso nel tragitto casa-lavoro e viceversa, per una sola andata e ritorno, calcolando il percorso più breve secondo la mappa del sito Michelin. Il progetto sarà presentato questa sera alle 20.30 nella sala civica della biblioteca comunale di piazzale vittorio veneto. •

L.C.