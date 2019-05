Il Festival della birra arriva con il seguito degli chef su ruote

La seconda tappa del Festival della birra approda a Bussolengo da oggi a domenica, in piazzale Vittorio Veneto. Una rassegna delle migliori birre di produzione artigianale reperibili sul mercato che potranno essere accompagnate alle prelibatezze proposte dagli chef su ruote dei selezionatissimi food truck presenti. L’evento, organizzato da GardaLanding, in collaborazione con il Comune di Bussolengo, sarà l’occasione per gli appassionati del settore, intenditori o semplici curiosi, per entrare in contatto con i migliori birrifici artigianali, italiani ed europei, assaggiando le loro produzioni abbinate allo street food gourmet. Nelle tre giornate di manifestazione, saranno presenti più di un centinaio di etichette italiane, diversi marchi di birra e una decina di birrifici artigianali anche europei. Oggi l’inaugurazione ufficiale della fiera con apertura degli stand è prevista alle 18. Oltre allo spazio espositivo dedicato ai birrifici, l’evento ospiterà anche degustazioni guidate e spettacoli di musica dal vivo. Ci saranno numerose cucine a quattro ruote provenienti da tutta Italia per un’offerta culinaria completa, insolita e stravagante. Ricca l’offerta di concerti, spettacoli e dj set per tutti i gusti. Oggi dalle 21 si esibiranno gli Idea Fissa con la migliore musica del passato degli anni ’70,’80,’90; domani sarà la volta di POPup! con dj set, animazione, gadget e una proposta musicale delle migliori hit del momento per una serata di pura adrenalina. Domenica si esibirà un’energica boyband: i Novel. Il gruppo sta spopolando con il suo nuovo album Dentro, pronto a tornare sul palco del Brewery festival. Durante tutto l’evento ci sarà la possibilità per le attività commerciali di incontrare gli espositori e partecipare a degustazioni guidate. Spazio ai piccoli! Gli organizzatori hanno riservato un’area dedicata ai più piccini con giochi e trucca bimbi. La fiera osserverà i seguenti orari: oggi dalle 18 alle 24, domani e domenica dalle 11 alle 24. L’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito, ma gli organizzatori ricordano che sarà possibile somministrare alcolici solo ai maggiorenni. •

L.C.