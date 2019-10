Girelli e il Truck Look: «Il bis nel 2020»

«Truck Look: ci sono i presupposti per il bis a Bussolengo nel 2020»: non ha dubbi Massimo Girelli, assessore alle manifestazioni, che si lascia alle spalle le polemiche per i rumori dei clacson e la musica un po’ sovrattono e guarda ai numeri con oltre 120 equipaggi arrivati a Bussolengo sui colorati bisonti della strada e promette migliorie. «Se c’è stato un po’ di rumore, gli orari sono stati osservati scrupolosamente», precisa l’assessore, «perché la serata di domenica si è chiusa alle 20.05 e il sabato a un quarto a mezzanotte. Molti camionisti hanno fatto più di mille km per arrivare a Bussolengo, che è diventata per due giorni la capitale del trasporto su gomma, un momento significativo che abbina economia, turismo e voglia di stare insieme». Nel pomeriggio di domenica sono stati premiati i camion più belli e il primo premio è andato al francese Damien Petignaud con il suo Scania S 580 che ha sbaragliato la concorrenza di oltre 120 camion. «Devo dire», aggiunge Girelli, «che mi ha molto colpito vedere dal palco i figli e le mogli che gioivano e si emozionavano nel sentire pronunciare il nome del proprio papà e marito come vincitore di un premio. La vita di un camionista, o meglio della famiglia del camionista, non è sicuramente semplice: tanti sacrifici, sempre in giro per le strade. Abbiamo potuto ammirare da vicino queste case bellissime viaggianti che spesso vengono arredate su misura perché il camionista passa sul suo mezzo la maggior parte del tempo ed ha bisogno di un habitat confortevole». L’atmosfera di festa in piazzale Vittorio Veneto è un altro dei motivi per la conferma dell’appuntamento con Truck Look nel 2020. Conclude Girelli: «Notevole l’indotto che porta una manifestazione dal richiamo internazionale. Se nel 2020 riusciremo a riportare la manifestazione a Bussolengo, sicuramente cercheremo le soluzioni più consone per migliorare anche quei piccoli disagi segnalati nell’edizione appena conclusa, come i rumori che una manifestazione di questa livello può comportare». Conclude Mirko Zapparoli, presidente di Truck Look: «La nostra manifestazione, certo un po’ chiassosa, ha avuto un successo come non mai. A Bussolengo abbiamo trovato collaborazione e una collocazione fantastica. Ringrazio l’assessorato alle manifestazioni e Girelli. Squadra che vince non si cambia: ci vediamo nel 2020». •

Lino Cattabianchi