Confronto tra i servizi per gli anziani al convegno

Venerdì 27, dalle 10 alle 12.30, nel salone polifunzionale dell’Ipab di Bussolengo, si terrà il convegno «Il futuro dei centri servizi per anziani». «Alla luce del continuo aumento della popolazione anziana», dice il presidente dell’Ipab Gilberto Pozzani, «con gli interventi di cura ed assistenza che rendono i Centri servizi per anziani un nodo fondamentale nella rete dei servizi socio sanitari, specie per chi non è autosufficiente, è necessario un confronto tra le varie realtà della provincia, sia per uno scambio di buone prassi che per individuare il ruolo dei Centri nel prossimo Piano di zona 2020/2022». Il programma prevede i saluti del presidente Ipab Pozzani, del sindaco Roberto Brizzi e del direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi. Modera il coordinatore sociale del Distretto ovest veronese Ulss 9, Paolo Giavoni. Interventi di rappresentanti di realtà socio-sanitarie legate al mondo degli anziani del territorio veronese e veneto: Elio Elisabetta, direttore generale Fondazione Pia Opera Ciccarelli; Covolo Paola, funzionario Ipab Muzan di Malo; Raffaele Grottola, direttore servizi socio sanitari Aulss 9 Scaligera. Al Convegno sono stati invitati tutti i 42 presidenti dei Centri servizi per anziani del territorio di riferimento. •

L.C.