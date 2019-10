Camion aerografati in concorso e sfilata al «Truck look»

La finale di Truck look 2019 si svolgerà a Bussolengo da oggi a domenica in piazzale Vittorio Veneto e vedrà l’elezione del camion con la livrea più bella. L’evento ha il patrocinio del Comune. Sono attesi circa 120 camion aerografati che hanno ottenuto premi e riconoscimenti nelle tappe della manifestazione in Italia e all’estero. «Sono convinto», spiega l’ingegner Natalino Affini di Scania Italia, promotore della manifestazione, «che, oltre ad ed essere un momento di divertimento, questo appuntamento sia un’ottima occasione per avvicinare le persone al lavoro del camionista aiutandole a comprendere il ruolo determinante del trasporto su gomma nella qualità della vita quotidiana di tutti noi». Il programma prevede un momento istituzionale domani alle 19.30, dal titolo «Il futuro del trasporto: innovazione e progresso» con l’intervento dell’ingegner Natalino Affini, del sindaco Roberto Brizzi e dell’assessore Massimo Girelli insieme a imprenditori locali. «Ospitiamo per la prima volta una manifestazione del genere e crediamo che sia un’ottima occasione per far conoscere Bussolengo, che accoglierà centinaia di persone provenienti dall’Italia e non solo, portando lustro alla città e indotto per le nostre attività commerciali», commenta il sindaco Brizzi. Precisa l’assessore Girelli: «Ci sarà anche uno spazio dedicato ai bambini che, con l’iniziativa photo show Truck, avranno la possibilità di essere immortalati a fianco di queste autentiche opere d’arte viaggianti». La direzione artistica dell’evento è affidata a Mirko Zapparoli. La manifestazione prenderà il via oggi alle 18 e si concluderà domenica alle 22 con le premiazioni e il saluto dei partecipanti attraverso un breve truck tour dedicato a Bussolengo. Tutte le sere ci sarà Radio Studio più, partner del team Truck look da oltre 10 anni, con programmi e Dj in diretta nazionale. Sarà inoltre allestito uno stand gastronomico romagnolo con un’ area street food e posti a sedere di fronte al palco dove si alterneranno dj, artisti e musicisti. •

L.C.