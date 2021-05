Bonifiche, oltre tre milioni in arrivo

Una copertura del valore di quasi due milioni e mezzo di euro sulla discarica di Ca’ Baldassarre a Valeggio sul Mincio. È questo l’ammontare del contributo che l’assessorato regionale all’ambiente guidato da Gianpaolo Bottacin ha deciso di mettere a disposizione del Comune, che sta agendo sostituendosi alla società che gestiva l’impianto, per chiudere definitivamente la partita della discarica attualmente in fase di post esercizio. «Nell’area sono stati rilevati superamenti per i limiti della matrice acque sotterranee», spiega l’assessore Bottacin, «e per questo motivo sono state svolte indagini ambientali con lo scopo di comprendere le cause dei superamenti riscontrati nelle acque sotterranee. Dalle analisi è emersa la necessità di eseguire la copertura definitiva della discarica in fase di post mortem mediante l’impermeabilizzazione del pacchetto di copertura sommitale». «Questo intervento», prosegue nella spiegazione l’assessore regionale all’ambiente, «è finalizzato ad impedire l’infiltrazione delle acque meteoriche all’interno del corpo della discarica e il conseguente innalzamento del percolato interno che, se non viene correttamente gestito, potrebbe disperdersi nella falda circostante». Questa è la voce più consistente di un pacchetto di tre interventi con i quali la Regione Veneto libera per la bonifica ambientale nel territorio veronese quasi quattro milioni di euro. Un altro milione, infatti, è stato destinato al Comune di Verona per la messa in sicurezza permanente dell’ex Arsenale Austriaco, dove erano stati rinvenuti superamenti dei valori limite nei terreni, attraverso «l’asportazione e il successivo smaltimento di eventuali punti di contaminazione circoscritti, cui devono seguire la posa di una geogriglia monolitica e quindi la successiva stesura di terreno certificato». Il terzo intervento, infine, è quello relativo relativo alla bonifica dell’area dell’ex zuccherificio di Legnago. Nello specifico, grazie ad uno stanziamento di 382 mila euro, l’amministrazione legnaghese potrà mettere in sicurezza in via definitiva il settore sud ovest: come prima cosa si dovrà procedere alla rimozione e allo smaltimento dei punti di contaminazione da ceneri di pirite. Andrà quindi prevista la posa finale di una copertura impermeabile e di una palancolata sul lato Est.•.