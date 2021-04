Bar e ristoranti, è falsa ripartenza

Doveva essere una boccata d’ossigeno, le attese erano alte, soprattutto da parte di imprenditori che da mesi devono fare i conti con aperture a singhiozzo, distanziamenti, investimenti per la sicurezza, restrizioni di orari. Invece tante speranze sono state disattese dal provvedimento approvato la scorsa settimana dal Governo Draghi. Zona gialla sì, ma con regole ben diverse rispetto al passato. E ben più restrittive rispetto a quelle con cui i ristoratori avevano dovuto fare i conti l’estate scorsa. In sintesi, da ieri la provincia Verona come tutto il Veneto, è tornata in zona gialla. Bar e ristoranti hanno potuto riaprire a pranzo e a cena, ma solamente quelli dotati di uno spazio esterno. Per tutti gli altri nulla è cambiato. Non solo: al tavolo si può stare seduti fino a un massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi, e a distanza di un metro l’uno dall’altro. Tante limitazioni quindi, per un cambiamento che è apparso tale solo sulla carta: perché è bastato mettere il naso, ieri, dentro ad alcuni bar e ristoranti della provincia per rendersi conto che poco o nulla era cambiato. Colpa del maltempo, certo, con la pioggia che si è presentata con un eccesso di puntualità. E chi ha voglia con tutta quella umidità e quell’aria fresca di pranzare, tanto più cenare, all’esterno? Colpa anche di nuove abitudini prese da molti in questo tempo di pandemia, come quella di pranzare – per necessità o per comodità – con cibo d’asporto o portato da casa, e consumato poi alla scrivania o nello stanzino del negozio. Sta di fatto che ieri la situazione non è apparsa poi così diversa rispetto a quella dei giorni scorsi. E non stupisce l’amarezza di tanti ristoratori, costretti a fare i conti con un anno di entrate scarse, con un’estate incerta, con aspettative ancora una volta deluse. Ci vorrà tempo, ci vorrà ancora resistenza. La riapertura dei locali all’interno, ma solo per pranzo, è prevista dal Dpcm dal primo giugno: data dalla quale i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18. •