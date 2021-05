Attivi nel volontariato: tre cavalieri al merito

San Giovanni Lupatoto festeggia tre nuovi cavalieri al merito della Repubblica: l'ambita onorificenza è stata attribuita ad Alessandro Zinelli, Enzo Stanziali e Antonio Schipilliti. Il decreto di nomina è della fine di aprile e reca la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due dei tre, Stanziali e Schipilliti, hanno ottenuto il riconoscimento per la loro attività nel campo del volontariato mentre Zinelli, attivo per decenni nel settore del volontariato sociale, ha assommato a ciò anche l'indefessa attività nel campo culturale. Zinelli, 80 anni, pensionato bancario ed ex sindacalista, residente a Pontoncello, è stato infatti cofondatore del gruppo musicale I Nonni del Lupo, presenza stabile nelle case di riposo per anziani della provincia, e ha diffuso e valorizzato con le sue attività di sostegno e proposta Carlo Zinelli (suo zio) riconosciuto come uno dei pittori più rappresentativi a livello mondiale nel campo dell'art brut (la pittura non mediata dall'istruzione scolastica). E' stato anche consigliere comunale (da giovane) e per decenni animatore della Pro Loco. Stanziali è un pensionato settantaseienne di Raldon che da oltre 25 anni collabora alle attività del Banco Alimentare (struttura che dal 1993 recupera le eccedenze di produzione della filiera agro-alimentare e le ridistribuisce a centinaia di associazioni caritative che a loro volta le danno a poveri ed emarginati in tutto il Veneto) prestando la sua attività come volontario praticamente a tempo pieno. È stato anche alpino e donatore di sangue (80 donazioni in 32 anni). Stanziali è stato proposto per il cavalierato proprio da Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare. Schipilliti, 53 anni, è un luogotenente della Guardia di Finanza di origini siciliane ma residente da molti anni a San Giovanni Lupatoto. Donatore di sangue, attualmente svolge come volontario la funzione di segretario della sezione avisina lupatotina e di quella Aioc. Laureato in scienze dell'amministrazione, ha ricevuto lo scorso anno l'attestato di benemerenza civica dal Comune. A dire il vero nel decreto del presidente della Repubblica che sancisce le tre nomine c'è un'altra, quella del luogotenente della Finanza Ciro Antonino Marsala, in servizio a Bardolino. L'onorificenza in questo caso è stata conferita anche per i meriti di servizio. Il canale con il quale le quattro proposte di cavalierato sono state fatte pervenire a Roma alla Presidenza della Repubblica,è stata l'Aioc, l'associazione degli insigniti delle onorificenze cavalleresche, la cui delegazione di San Giovanni Lupatoto è guidata da Flavio Vaccari. «Abbiamo sostenuto queste candidature in quanto si tratta di persone che se lo meritano per l'attività svolta in favore della comunità e perché danno lustro al paese», dice il presidente Aioc Vaccari. A San Giovanni Lupatoto l'Aioc conta a oggi 75 iscritti tra Cavalieri al merito della Repubblica e al merito del lavoro. simpatizzanti e amici. Dalla data della fondazione a oggi, agli iscritti Aioc lupatotini sono stati consegnati una onorificenza di ufficiale, 18 di cavaliere e tre al merito del lavoro. •.