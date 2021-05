Attacchi al vice sindaco Consiglio incandescente

È contrasto aperto fra maggioranza e minoranza a San Martino Buon Albergo. Ad un anno dalle elezioni che porteranno al rinnovo dell’amministrazione, il clima fra le forze politiche, che oggi sono su opposti fronti e che probabilmente finiranno per contendersi la guida del municipio, appare come incandescente. Ad appiccare, almeno dal punto di vista formale, il fuoco alla miccia della polemica politica sono stati quattro dei cinque consiglieri di opposizione (Claudio Ferrarini e Lorenza Faccioli di San Martino domani, Umberto Toffalini di Siamo San Martino e Gianluca Zanini di Cittadini al centro) i quali hanno presentato una mozione con la quale hanno chiesto al sindaco Franco De Santi di ritirare le deleghe al suo vice Mauro Gaspari. A loro avviso, Gaspari assumerebbe degli atteggiamenti non consoni al ruolo che riveste, attuando azioni sopra le righe sia di persona che su Internet, accusando e minacciando cittadini. «Non sono state presentate motivazioni tali da rendere accoglibile la domanda», ha replicato in Consiglio De Santi. Il quale ha definito l’iniziativa come «strumentale». «In tanti anni di attività, circa 22, come amministratore comunale, mai mi era accaduto di vedere che si passasse dalle discussioni politiche agli attacchi personali», ha aggiunto il sindaco. Mentre Giuliano Zusi, il capogruppo della forza di maggioranza Cittadini di San Martino, esprimeva la più ampia solidarietà al vicesindaco, «per un attacco che non richiama minimamente il suo operato». Rigettando le accuse secondo le quali Gaspari avrebbe contravvenuto alle regole alle quali deve dare attuazione chi riveste cariche pubbliche, Zusi ha accusato le opposizioni di creare «un clima di sospetto». «Come persona che svolge un ruolo amministrativo da più di 15 anni, ritengo di aver sempre dimostrato il mio impegno e la mia onestà», ha affermato Gaspari che ha reclamato la sua «libertà di pensiero e di parola», accusando i consiglieri firmatari della mozione di basarsi «su falsità». Secondo il vicesindaco, essi avrebbero fatto riferimento fatti non veritieri. «Mi vergogno per voi», ha tuonato, senza usare mezzi termini. Lo schieramento della maggioranza non è stato accolto con favore dai consiglieri firmatari della mozione, dei quali non faceva parte il secondo rappresentante di Cittadini al centro, Aldino Tebaldi, che non ha nemmeno partecipato al voto. I quattro consiglieri, vista la piega presa, hanno abbandonato l’assemblea che si stava solgendo iin videoconferenza e senza possibilità che i cittadini potessero seguirla in diretta. «Se non vengono tolte le deleghe a Gaspari non parteciperemo più al Consiglio», anticipa Zanini. «Noi prendiamo le distanze dagli atteggiamenti intimidatori del vicesindaco, che finiscono per allontanare i cittadini dalle istituzioni, e riteniamo che sia necessario dare un segnale forte», aggiunge. Poi precisa che il suo «non è un attacco personale». «Al massimo potrò seguire le risposte alle interpellanze ed interrogazioni delle opposizioni, ma, vista la linea che intende portare avanti il gruppo di De Santi, il quale comunque non accoglie mai le istanze delle minoranze, non credo che sia il caso di partecipare alla discussione ed alla votazione degli argomenti amministrativi», aggiunge Toffalini. «Ora la questione venga portata all’attenzione della conferenza dei capigruppo, sempre che ci si ricordi che esiste, visto che sinora è stata convocata solo in rarissime occasioni», rimarca, infine, il consigliere Ferrarini.•.