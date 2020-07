Asfalto nuovo in via Festara Degli Scaligeri e strada Pol

Comincia oggi il secondo stralcio dei lavori di asfaltatura, già finanziate e non ultimate ma sospese nella stagione invernale. «L’appalto originario», precisa l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Perusi, «ammontava a 700mila euro». Le vie interessate alle riasfaltature saranno via Degli Scaligeri, nel tratto compreso fra via Flavio Gioia e l’innesto su Via Marco Polo, via Festara dall’innesto con la Regionale padana superiore fino alla rotatoria della Grande Mela, la strada per Pol. Ci saranno, inoltre, interventi puntuali su varie zone da ripristinare ed infine il rifacimento dei marciapiedi di via Dante Alighieri e via Don Calabria. Conclude Perusi: «Con questo ultimo intervento verrà completato l’appalto per il piano delle asfaltature programmato nel 2019. Gli uffici stanno preparando il progetto per il piano delle asfaltature per il 2020, lavori, questi, compresi già nel piano delle opere pubbliche e che vedranno la loro esecuzione, una volta terminata la fase di progettazione ed appalto, in autunno, probabilmente ad ottobre 2020. Stiamo individuando in questi giorni le zone di intervento, dando priorità alle vie più trafficate e per le quali abbiamo maggiori segnalazioni». •

L.C.