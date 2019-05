Arriva il Controllo del vicinato I cittadini sono sentinelle

In arrivo anche a Bussolengo il progetto di Controllo del vicinato: questa sera alle 21, nella sala civica della biblioteca comunale di piazzale Vittorio Veneto 101, si terrà un’assemblea pubblica per spiegare come partecipare, le regole, le finalità e la costituzione di un gruppo. Intervengono il sindaco Roberto Brizzi, il vicesindaco Giovanni Amantia, il comandante della Polizia locale di Bussolengo Enrico Bartolomei e Stefano Mischi, referente provinciale dell’associazione Controllo del vicinato. Spiega il vicesindaco Amantia: «La sicurezza è uno dei punti principali del nostro programma. E questo progetto arriva dopo le numerose azioni già messe in campo, a partire dalla sicurezza stradale a quella ambientale con la lotta all’abbandono incontrollato dei rifiuti e all’attività quotidiana della polizia municipale. Il Controllo di vicinato è un progetto già operativo in numerosi comuni italiani e veronesi che si basa sulla collaborazione tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine». «Agiamo insieme per tutelare le nostre famiglie», conclude il vicesindaco. •

L.C.