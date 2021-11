Apprensione a Grezzana, anziano scomparso da casa da tre giorni

C'è apprensione a Grezzana per la scomparsa di un anziano. I familiari, insieme all'associazione Penelope Veneto hanno lanciato un appello per aiutare a ritrovare l'uomo.

Si chiama Luigi e manca da casa dal 19 novembre, è alto 1.70 e ha gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava dei jeans color verde militare, una felpa in pile bluette e una camicia in flanella a quadri arancioni e rossi. Portava anche un cappello nero con risvolti grigio chiaro. Non ha con sé il telefono né i documenti. Chiunque lo incontrasse è pregato di avvisare le forze dell'ordine o l'associazione (388 1122653).