Anziani, famiglie, alloggi per senzatetto: dal Pnrr 4 milioni per il sociale

A gennaio, con tempi strettissimi, i Comuni veronesi avevano inviato a Venezia progetti e proposte per intercettare le prime risorse stanziate dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul macro capitolo del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dedicato ad inclusione e coesione, dal valore di circa 20 miliardi per l'intero Paese. Gli interventi previsti spaziano dal lavoro (6,6 miliardi), alle infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (11,1 miliardi), fino alla coesione territoriale (2 miliardi). I primi bandi hanno riguardato il secondo ambito di azione, declinato al miglioramento dei servizi sociali, alla gestione della disabilità e alla riduzione della marginalità, per una disponibilità di 1,4 miliardi a livello nazionale e 108 milioni in Veneto.

Graduatoria. A metà maggio è stata comunicata la graduatoria dei punteggi e delle risorse attribuite all'Ovest Veronese, ovvero al distretto 4 dell'Ulss 9 Scaligera, in grado di portare a casa oltre 3milioni e 600 mila euro da subito. «Tutti i progetti del nostro ambito territoriale sociale (Ats)», spiega infatti il presidente della Conferenza dei sindaci della Scaligera e del distretto 4, Gianluigi Mazzi, sindaco di Sona, «sono stati ammessi a finanziamento. Inoltre sono state attribuite risorse per un milione e 90 mila euro alla realizzazione della cosiddetta stazione di posta per senza fissa dimora, presentata dal singolo Comune di Mozzecane, struttura che servirà l'intero territorio dei 37 enti locali».

Anziani. Invece sono stati considerati idonei, ma non finanziati i piani di residenzialità per anziani non autosufficienti elaborati singolarmente, rispondendo allo stesso bando, dai Comuni di Villafranca, Costermano (2mln e 460 mila euro ciascuno) e Povegliano (un milione e 950mila euro). Entro luglio il Comune di Sona, capofila d'ambito, sarà chiamato a sottoscrivere le convenzioni con il ministero. Per quanto riguarda le azioni da attuare in gestione associata, tradizionalmente delegate dai Comuni all'Ulss, già a marzo il distretto ha lanciato tre avvisi pubblici di manifestazione d'interesse per intercettare gli enti del terzo settore interessati a lavorare insieme ai Servizi sociali della Scaligera per l'area disabili, anziani e povertà. Il lavoro è già a buon punto per cui non si faranno gare, ma convenzioni fra il distretto e le singole cooperative che hanno aderito con maggiore snellezza amministrativa e con maggior coinvolgimento in fase progettuale e attuativa. L'avvio dei progetti è previsto tra luglio e settembre.

Bambini. Gli ambiti di pertinenza riguardano il sostegno alle capacità genitoriali e la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (210 mila euro); il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita dei ricoverati e prevenire l'ospedalizzazione (330mila); la prevenzione del fenomeno del burn out, cioè dello stress emotivo, tra gli operatori sociali, addetti all'assistenza ed infermieri che lavorano con disabili, in case di riposo e che sono stati in prima linea nella lotta al Covid (210mila euro). Per la disabilità ci si è concentrati sul «dopo di noi» cercando di mettere a fuoco tre programmi per promuovere l'autonomia individuale, abitativa e, dove possibile lavorativa degli adulti, anche sfruttando le potenzialità della digitalizzazione e del lavoro da remoto (un milione e 695mila euro).

Housing. Infine il progetto sulle povertà estreme si concentra sull'Housing first, ovvero sull'impegno a togliere il senza fissa dimora dalla strada. La priorità adesso è trovare alcuni alloggi da adibire a questo servizio. Dalla disponibilità della casa, si può partire per costruire un nuovo progetto di vita (210mila euro). «A livello regionale le risorse da assegnare non sono state esaurite. L'auspicio è che le graduatorie vengano scorse ed i finanziamenti vengano distribuiti tra le progettualità ritenute idonee ma rimaste escluse dalle graduatorie del Pnrr», conclude Mazzi.