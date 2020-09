Anche la Regione Veneto indica biofiltri e regole rigide contro le emissioni

Sulle emissioni di odori prodotti dalle apparecchiature che trattano i rifiuti per il biogas si esprime anche la Regione. Il pericolo potenzialmente individuato è che pervada San Giovanni Lupatoto un odore di uova marce. Nel decreto n. 555 del 12 giugno, con il quale si rigettava la richiesta di assoggettare a Via il revamping di Ca’ del Bue, la questione viene affrontata in due punti. Nel primo: «Al fine di contenere le emissioni odorigene le lavorazioni dei rifiuti dovranno essere in area depressurizzata con una costante manutenzione dei biofiltri per garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a ph, temperatura ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene». Il secondo punto dispone che Agsm «contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo, presenti un piano di monitoraggio del camino per gli inquinanti H2s e Cot». L’H2s è l’acido solfidrico, banalmente la puzza di uova marce, secondo gli esperti assai difficile da abbattere. Il Cot (Carbonio organico totale) è un importante indicatore della qualità dei fumi e rappresenta una delle principali fonti di inquinamento odorigeno. Per gli odori del futuro impianto il tecnico incaricato da Agsm per l’impatto ambientale ha dichiarato a suo tempo in consiglio che, non esistendo in Veneto direttive sugli odori, sono state prese come riferimento quelle della Lombardia che hanno una scala di percezione variabile da 1 a 10. Dove “1” è la percezione minima, “3” è la percezione netta e “5” è il valore critico impattante. La stima fatta per la zona abitata più prossima è di 2,24, che starebbe appena sotto la soglia di percezione netta.

R.G.