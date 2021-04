Adolescenti, l’aiuto passa in famiglia

Generazione Covid, cioè gli adolescenti al tempo della pandemia. «Mi pare una buona sintesi più che slogan a effetto», esordisce Giuliana Guadagnini, «ma dipende da noi adulti, ora, determinare cosa significherà. Potrà essere una generazione di adulti problematici oppure di adulti antifragili: è proprio adesso che i genitori sono chiamati a giocare la partita più importante». Antifragile è la persona che subisce un evento traumatico ma ne sa far tesoro facendolo diventare una leva di miglioramento, di crescita, «perché tutti, indistintamente, abbiamo vissuto qualcosa che non ha precedenti e molti di noi manifestano già disturbi post traumatici da stress», chiarisce. GUADAGNINI è una psicologa che da quindici anni ascolta la popolazione scolastica veronese: a poco più di una settimana dall'ennesima riapertura delle scuole, e dopo centinaia e centinaia di chilometri macinati tra le scuole dei quattro angoli della provincia, le abbiamo chiesto come stiano gli adolescenti veronesi. Lei sceglie di partire dalla soluzione, oggi più che mai in mano ai genitori: «Sgombrate il campo dall'idea che i ragazzi siano grandi e possano far da sé: questo è il tempo dell'essere razionali, nè passivi né troppo giudicanti per non moltiplicare i problemi. È il tempo delle azioni concrete, dell'affermazione del proprio ruolo, di una fatica costante che deve essere accompagnata dall'assunzione delle responsabilità anche di possibili conflitti. Dobbiamo scendere in campo adesso e condividere con loro, dobbiamo tornare a prenderci cura di loro». C'è da costruire l'esordio in un mondo reale che non è più quello di un anno fa, non ha più le stesse regole e non è nemmeno più popolato dalle stesse persone perché il virus ci ha cambiati tutti: c'è da uscire dal limbo. «Diamo valore e facciamo insieme ciò che prima non si poteva fare, riallacciamo la rete con le famiglie e con gli amici, spingiamoli a tornare in contatto con le persone che popolavano il mondo delle loro attività sportive e torniamo alle vecchie regole perché siamo il genitore, non l'amico simpatico». Quella rete, quella di internet, che ha garantito a tutti di proseguire con la didattica è diventata gabbia e rifugio: «Va ricostruita quella reale oltre il divano o il letto e il tablet. Quel che stanno vivendo i ragazzi è un'enorme ansia da ripartenza, la paura del crollo dei voti, il timore di essere visti più brutti o più grassi, l'incertezza sul cosa fare dopo la scuola in un mondo in cui anche l'universitario che era autosufficiente coi lavoretti è nella totale precarietà. Ansia, fiato corto, irritabilità, instabilità emotiva, depressione, disturbi del sonno sono frequentissimi», registra Guadagnini, «sono aumentati dell'80% i disturbi alimentari, l'autolesionismo ha registrato impennate assieme a malesseri che cercano consolazione nell'alcol. E poi le fobie legate alla propria “scomparsa” dalla vita social e il disagio conseguente all'impennata di divorzi o separazioni frutto della convivenza forzata tra coniugi che non sono stati più in grado di nascondere i propri “rifugi” tecnologici. Riguardo la vita fuori dalla propria stanza, per molti la propria comoda e rassicurante cuccia dalla quale molti non vogliono uscire, passare da zero a mille è uno choc se non si ha il tempo per costruire su se stessi». SULLO SFONDO anche lo spettro della «fake positivity» cioè quell'incertezza, molto attutita con l'isolamento, alimentata dal timore di un nuovo crollo della normalità tanto da farla apparire un'illusione. «Sono consapevole del fatto che molte famiglie si sentano indeterminate, sospese, precarie ma è anche per questo che vacillano i figli: sono grandi? Ni», aggiunge la psicologa, «sono concentrati di energia che possiamo impegnarci a incanalare correttamente, soprattutto dopo mesi e mesi di compressione e di mancate essenziali esperienze: cominciando a convincerci del meglio. Riprendiamoci insieme in mano la vita, anche rimettendoci in forma, passiamo dagli stimoli di tv e videogiochi agli stimoli concreti della quotidianità e facciamolo con loro. Sempre connessi? Stabiliamo regole contrattuali e se non reggono ci sono App che bloccano l'accesso alla rete dopo un tot di tempo: è ora di scendere in strada e guardar da fuori quella finestra che così a lungo è stato il nostro unico affaccio sul mondo». •