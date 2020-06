Accesso libero in biblioteca

Da oggi a Bussolengo, alla biblioteca comunale Luigi Motta di piazzale Vittorio Veneto 101, oltre al servizio prestiti, sarà possibile anche consultare e scegliere libri e film dagli scaffali, accedere alle aule studio nel rispetto delle distanze di sicurezza. Nell'area bimbi potranno entrare al massimo due bambini alla volta accompagnati da un genitore, solo per il tempo necessario della scelta dei testi. Tutti i libri e i dvd restituiti verranno trattenuti in quarantena per tre giorni. Solo dopo questo periodo saranno nuovamente disponibili per il prestito. Gli orari sono quelli in vigore dalla riapertura del 18 maggio: lunedì 14-17.30; martedì 8.30- 17.30; mercoledì 8.30-17.30; giovedì 8.30-17.30; venerdì 14- 19; sabato 8.30-12.30. In vigore l’obbligo di mascherina e igienizzazione. •

L.C.