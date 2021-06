«Votate il castello: finirà sulla Nutella»

Lo splendido panorama con il castello di Malcesine in primo piano e la cornice del centro storico e del lago di Garda come sfondo, può diventare protagonista della prossima edizione limitata dei barattoli di Nutella. La «cartolina» che immortala il mastio scaligero del paese gardesano e il paesaggio circostante è stata scelta tra i luoghi italiani che potrebbero rappresentare gli sfondi dei vasetti della «limited edition» del progetto «Ti amo Italia». In una prima fase dell'iniziativa il brand di Ferrero ha chiesto ai consumatori di ispirare la nuova edizione limitata candidando luoghi che li stupiscono, che amano particolarmente e li rendono orgogliosi. Malcesine è stata una delle quattro località del Veneto scelte: se la dovrà vedere con le Cinque Torri del complesso del Nuvolau, all'interno delle Dolomiti Ampezzane, mentre Padova sfiderà le colline di Valdobbiadene. In tutto sono 84 le location, quattro per regione, con Trentino e Alto Adige separati. Come fare per far vincere Malcesine e inserirla nella selezione finale? È sufficiente andare sul sito web di Nutella e selezionare la pagina dedicata al concorso «Ti amo Italia», cercare il barattolo «veneto» con l'immagine del castello melsineo e votare. Il link per votare è stato postato anche sulla pagina facebook del Comune di Malcesine. È possibile esprimere la propria preferenza, senza alcuna limitazione di click, fino alle 23,59 di domenica. Tutti gli utenti potranno esprimere la propria preferenza, senza necessità di registrarsi al sito o ai canali social di Nutella. Le foto più votate saranno raffigurate sui vasetti della prima «Limited Edition» ispirata dai consumatori che potranno trovare nei punti vendita da ottobre. «Ritrovarci protagonisti all'interno di questa selezione ci ha piacevolmente sorpreso», commenta il vice sindaco di Malcesine Livio Concini. «La scelta forse è stata favorita anche dal fatto che recentemente il nostro paese si è distinto a livello nazionale anche per la partecipazione all'evento «Borgo dei Borghi» (in cui è giunto settimo, ndr). Inoltre la Regione ha scelto l'immagine del nostro paese per fare una promozione turistica del territorio, anche grazie a pagine pubblicitarie su un noto quotidiano nazionale. Ora vogliamo giocarcela fino in fondo: confidiamo nel voto dei nostri cittadini e non solo, e dei tanti turisti che amano il nostro territorio». •. Em.Zan