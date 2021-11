Via libera all’accordo tra A4 e Ministero per il casello autostradale di Castelnuovo

Dopo due anni di impasse burocratica, la svolta per realizzare il casello autostradale di Castelnuovo del Garda sembra vicina. La cautela è d’obbligo, visto che dell’opera si parla da vent’anni e i primi lavori erano stati previsti nel 2005, ma la novità di questi giorni fa sperare chi confida nel nuovo casello dell’autostrada A4 Brescia-Padova per migliorare la viabilità del basso lago. L’ultima situazione di stallo è stata sbloccata dall’azione politica della deputata veronese Vania Valbusa (Lega) che due giorni fa ha ottenuto a stretto giro di posta la risposta all’interrogazione presentata a giugno al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims).

Nell’interrogazione Valbusa ricordava che «nel corso del 2018, dopo aver aggiornato il progetto del casello di Castelnuovo alle ultime normative intervenute, ne è stato avviato l’iter approvativo per l’ottenimento dei provvedimenti di conformità urbanistica ed autorizzazione paesaggistica» e che nell’ottobre 2019 la società concessionaria (Autostrada Brescia-Padova Spa) aveva trasmesso il progetto esecutivo alla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero al fine di ottenerne l’approvazione. Il Ministero aveva a questo punto inviato il progetto al Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, organo dello stesso Ministero, da cui attendeva il parere tecnico. L’iter si era bloccato in questo passaggio, motivo per cui la deputata della Lega aveva interpellato il Ministero.

La risposta è arrivata giovedì nel corso della riunione della commissione Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera, di cui Valbusa è componente. «A seguito delle sollecitazioni degli uffici del Ministero del 7 ottobre 2021 il Provveditorato ha trasmesso il parere di competenza», ha riferito il viceministro del Mims Alessandro Morelli (Lega), assicurando che ora «gli uffici del Ministero stanno definendo l’attività di analisi dell’investimento così da poter procedere, in tempi brevi, alla stipula della convenzione», ovvero l’accordo che dovrà regolare i rapporti tra l’Autostrada Brescia-Padova Spa (concessionaria della tratta autostradale) e il Mims quale concedente.

«Finalmente il Provveditorato ha trasmesso il parere di competenza», commenta Valbusa dicendosi «soddisfatta di questo risultato, che giunge in seguito alla mia interrogazione al Mims presentata per sollecitare un giro di vite. Certo è assurdo perdere mesi preziosi per intoppi burocratici e rimpalli di competenze», considera, «continuerò a monitorare la situazione affinché si giunga nel minor tempo possibile alla realizzazione di un’opera attesa dal territorio».

C’è una buona notizia anche per il sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero: «È finito il conflitto di competenze tra Ministero e Provveditorato che ha fatto perdere troppo tempo», concorda, «grazie a Valbusa il viceministro si è espresso ed è ripartito l’iter per arrivare alla realizzazione del casello, punto di partenza per la viabilità del basso Garda».

Altri interventi sono infatti necessari per fare in modo che il futuro casello aiuti a smaltire i picchi di traffico della stagione turistica e dei fine settimana. In primis lo svincolo della tangenziale (Sr450 per Affi, di proprietà regionale) su via Derna, che porta ai parcheggi e agli hotel di Gardaland senza passare dalla strada Gardesana.