Si diffondono gli agricampeggi: un nuovo modo di fare turismo

Agricampeggi, una nuova “idea vacanza” anche nel Baldo-Garda. Diffusasi dopo il Covid-19, è un’alternativa che piace. La stagione 2023, in questa zona, parte con due strutture in più rispetto alle otto già presenti. Dopo l'esordio in sordina di uno dei due nuovi, l'estate scorsa, entreranno entrambi in piena attività il primo aprile.

I due sono tra le sedici attività agrituristiche, sulle 180 veronesi associate a Terranostra Verona (fa parte del brand Campagna Amica), su mille nel Veneto che hanno scelto di fare agricampeggio oltre che agriturismo.

«Verona», afferma Giuseppe De Paoli, segretario associazione Terranostra Verona, «è la provincia veneta, relativamente alle nostre iscrizioni, col maggior numero di queste strutture». Che sono due a Verona, una a Sona, quattro a Lazise, due a Castelnuovo del Garda, una a Bardolino, una a Brentino Belluno, due a Valeggio e una a Dossobuono di Villafranca.

Pionieri di turismo di prossimità

«I pionieri li crearono una decina di anni fa e il Covid ne ha favorito lo sviluppo: si è scoperto il turismo di prossimità, la vacanza vicina a casa, il bisogno di stare all'aperto non condividendo spazi comuni», sottolinea De Paoli. «Così, data la richiesta, varie aziende agricole hanno sviluppato questa attività adatta al nostro territorio: lago, entroterra, montagna. Avendo ampi spazi, hanno creato strutture accoglienti, a carattere familiare, che possono ospitare un numero limitato di persone offrendo la naturalità del luogo, un’ospitalità caratterizzata da un rapporto diretto con titolari, uno spazio sostenibile che permette anche di fruire dei prodotti del territorio a Km Zero: la filosofia di Coldiretti affiancata ai normali servizi di un campeggio.

Hanno così creato piazzole ampie, da un minimo di 60 mq, per un camper o una tenda, situazione molto vivibile con verde intorno in un contesto rurale dove si può visitare l'azienda agricola che in alcuni casi offre pasti e spuntini e, spesso, vendita di prodotti locali».

«Chi sceglie l'agricampeggio, con 45 ospiti al massimo», ragguaglia De Paoli, «si sente a casa. Alcuni propongono la fattoria didattica dove i bambini fanno laboratori collegati al contesto agricolo».

Due nuove realtà nel Veronese

Le due nuove realtà sono a Costermano sul Garda e a San Zeno di Montagna. Qui c'è l'Agricampeggio La Part, gestito da Angiolina Giramonti e dalla figlie Michela, Martina ed Elisa che spiega: «Da tre generazioni abbiamo un'azienda agricola di famiglia dove alleviamo bovini da carne, animali da bassa corte con 5 ettari di castagneto. Nel 2004 abbiamo aperto l'attività di agriturismo, con somministrazione di pasti e alloggio. Il 1° aprile sarà la volta dell'agricampeggio adiacente all'agriturismo e all'azienda agricola: siamo tutt'uno. Abbiamo 15 piazzole per sola sosta camper vicino al blocco servizi, un prefabbricato innovativo con pareti di legno a basso impatto ambientale, piscina con angolo relax e solarium. In un altro prefabbricato, pure di legno, c'è un punto vendita dove offriremo i prodotti nostri e di altre aziende agricole del Baldo e del Veronese. Gli ospiti possono consumare i pasti nel nostro agriturismo aperto tutto l'anno, mentre l'agricampeggio lo è fino a novembre. L'ambiente è familiare, poche piazzole, nel verde, con stupenda vista sul lago di Garda da cui distiamo 15 chilometri e siamo alle pendici del Baldo: paradiso dell'autodoor».

A Marciaga di Costermano c'è invece Agricamping Garda Natura. Il titolare Graziano Lorenzini spiega: «Ci lavora tutta la famiglia, mia moglie Ivana e i miei figli Giovanni e Silvia. Nel 2005 aprimmo un'azienda agricola, producendo olio e vino, nel 2007 abbiamo creato un orto con vendita a Km Zero e degustazione di olio e vino. Nel 2014 è iniziato il servizio cucina. Avendo incrementato l'attività agricola, si è potuto ampliare il settore agrituristico, prima inserendo il menù completo e nel 2021 creando un agricampeggio partito nel 2022 in sordina. Il 1°aprile si parte: abbiamo 15 piazzole, 5 con casette mobili con servizi, e 10 per camper, tende e roulotte ognuna con bagno riservato. Il campeggio ha una piscina depurata al sale, ristorante con atmosfera e piatti con nostri prodotti. Siamo a 5 chilometri da Garda e 8 da San Zeno di Montagna, nel verde, con possibilità di fare sport e escursioni»