È Ariel, una Golden retriever di due anni, la prima soccorritrice dei vigili del fuoco

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino dal primo dicembre può vantare un nuovo servizio a beneficio dell'intero territorio scaligero e della stessa regione Veneto. Grazie all'addestramento di Marco Righetti, 47 anni di Sirmione, già da anni in forza alla sede dei pompieri del centro lacustre, è stato attivata un'unità cinofila, la prima nel Veronese e la nona presente nel Veneto.O

ltre a Righetti è composta dalla sua inseparabile Ariel, una femmina Golden retriever di poco meno di due anni. Un cane per la ricerca di persone in luoghi aperti (boschi, ambienti semiurbani) e sotto le rovine e macerie di palazzine cadute. Una figura professionale, conduttore e cane, che seppure in organico al distaccamento gardesano risultano svincolati alla sede.«Loro due sono a disposizione della direzione regionale e quando arriva una richiesta d'impiego vengono subiti dirottati sul luogo di ricerca», afferma Mauro Vaccari Capo distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino che annovera al suo controllo una truppa di quarantasei uomini.

L'iter per l'abilitazione

«Per avere l'abilitazione a svolgere questo impiego operativo ho svolto un corso di dieci settimane, terminato a luglio, al comando provinciale di Belluno. Rispetto al passato sull'intero territorio nazionale ci sono ora più centri d'addestramento in modo da evitare lunghi spostamenti. Prima del covid la sede era una sola per tutta l'Italia: a Torino», spiega Righetti che ha svolto una prima seduta di esami per un iter scolastico e d'addestramento che necessità alla fine delle dieci settimane di suppletive prove.

«La certificazione di abilitazione è ovviamente per il sottoscritto e il cane che è di mia proprietà. Vive sempre con me, anche al di fuori degli orari di lavoro e d'impiego. Dopo l'abilitazione però è stato dato in comodato d'uso al ministero che si accolla le spese per il mantenimento, il veterinario e tutto ciò che serve per la sua salute.

Il nome? Gli è stato affibbiato dai due bambini di casa innamorati del film la Sirenetta (Ariel è la principessa molto curiosa ndr)», sorride Righetti mentre nel piazzale esterno del distaccamento di Bardolino richiama l'amico a quattro zampe.

In viaggio con Fiat Doblò ed elicottero

Per gli spostamenti di media distanza usa un Fiat Doblò abilitato al trasporto del cane mentre in caso d'urgenza viene con Ariel elitrasportato sul luogo della ricerche. «In caso di crolli di edifici l'intervento deve essere immediato dato che il tempo d'azione è fondamentale. Ariel come tutti i cani addestrati per la ricerca lavora a "cono d'odore", sente l'effluvio umano e, una volta percepito, si muove nella possibile direzione della persona che si sta cercando. Una volta trovata innesca l'abbaio», sottolinea Righetti.

«Quando invece si tratta di capire se c'è ancora qualcuno sotto le macerie si muove sui resti e cerca il punto di maggior effluvio: solitamente in linea di massima quando il cane si ferma e abbaia e non si muove significa che bisogna scavare in modo perpendicolare sotto le macerie», conclude Righetti, accarezzando l'inseparabile Golden retriever.