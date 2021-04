Turisti, disdette in arrivo per maggio

Qualche timido segnale di ripartenza c’è, ma l’andamento della pandemia e le incertezze sulle regole per gli spostamenti tra stati non consentono ancora di programmare la stagione turistica. Mentre sulle coste marittime del Veneto stanno fioccando le prenotazioni per le vacanze estive, le strutture ricettive del lago di Garda fanno i conti con nuove disdette per i soggiorni di maggio. «A differenza del mare, che lavora molto di più con il mercato italiano, il nostro bacino è per il 70 per cento formato da turisti tedeschi», ricorda il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni. E in Germania le prospettive non sono rosee: in questi giorni il Parlamento tedesco ha approvato nuove restrizioni, demandando al governo la possibilità di ordinare limitazioni di contatti e chiusure, misure che finora erano di esclusiva competenza dei Laender. «Per noi aver perso la seconda Pasqua è stato devastante», prosegue De Beni, «stiamo ricevendo cancellazioni per le prime tre settimane di maggio, qualcuno le sposta a luglio, agosto e settembre, ma c’è anche chi passa al 2022. Tengono alcune prenotazioni dal 20 maggio in poi. Alcuni hotel apriranno nelle prossime settimane per accogliere il turismo di prossimità, ma molto dipende da ciò che deciderà la Germania». Va apparentemente meglio per il cuore dell’estate. «Per luglio e agosto siamo sul 50 per cento di occupazione, dato ancora “scarico”, c’è attesa. Il piano di riaperture annunciate dal governo non ha prodotto la corsa alla prenotazione». Preoccupano anche le notizie che arrivano dall’Inghilterra: dal 17 maggio il governo di Boris Johnson riconsentirà i viaggi per turismo (fino ad allora bloccati prevedendo multe di 5mila sterline per i trasgressori), ma con adempimenti diversi da compiere a seconda del livello di rischio in cui lo stato di destinazione viene classificato. «Per noi il mercato inglese rappresenta circa il 12 per cento del totale», fa notare De Beni. Negli ultimi giorni si parla con insistenza del «green pass», il certificato verde pensato dalla Commissione europea per agevolare gli spostamenti dei cittadini tra gli stati membri dell’Ue, che al momento il governo italiano ha previsto per spostarsi verso regioni arancioni o rosse. «Anche su questo c’è confusione e non si capisce come e quando verrà introdotto per i turisti», conclude il presidente di Federalberghi Garda Veneto, critico anche sulla scelta di mantenere il coprifuoco alle 22. CAMPEGGI. In vista del weekend del primo maggio, la prossima settimana apriranno i primi villaggi turistici del basso lago. «Più che un aumento di prenotazioni, in questi giorni riceviamo richieste di informazioni», spiega il presidente di AssogardaCamping Giovanni Bernini. «Le prenotazioni ci sono, ovviamente inferiori al passato e a maggior ragione quest’anno sono ancora più last minute. Mentre nel 2020 a essere colpita dal Covid era soprattutto l’Italia, quest’anno è un problema mondiale, quindi è aumentata anche la preoccupazione. Spero che in estate ci attesteremo come l’anno scorso, con luglio e agosto al 70 per cento di occupazione». LE SPIAGGE attrezzate posso già riaprire, non essendoci date nell’ultimo decreto del governo. A differenza dei grandi stabilimenti balneari del mare, sul Garda ci sono lembi di spiaggia per lo più liberi. «L’anno scorso la gestione è stata difficilissima, la gente non collaborava al rispetto delle norme, spesso ero costretto a chiamare le forze dell’ordine», racconta Gianantonio Fratucello, che a Peschiera del Garda è contitolare di una società che gestisce il Lido ai Pioppi, la spiaggia attrezzata per cani Bracco Baldo Beach e un noleggio barche. «Apriremo con le stesse regole dell’anno scorso, sapendo che siamo circondati da spiagge libere su cui non abbiamo alcuna autorità per intervenire», osserva, auspicando «controlli capillari che fungano anche da deterrente per comportamenti aggressivi e maleducati». •