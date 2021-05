Troppi sversamenti dal Sarca. Cresco: «Subito una soluzione»

«Nel lago di Garda non stanno arrivando solo acque di fognatura immesse dal Sarca, cioè novemila metri cubi negli ultimi 10 anni, ma anche deiezioni di animali immesse nel fiume che sfocia nel lago a livello del comune di Pinzolo».

A denunciarlo nuovamente è il consigliere provinciale trentino, Filippo Degasperi. Nelle scorse settimane l’esponente di Onda Civica, compagine di minoranza nel consiglio provinciale di Trento, aveva reso nota la risposta del vicepresidente trentino, Mario Tonina, a un’interrogazione di aprile e oggi rende noto quanto sta accadendo nel comune di Pinzolo.

Il 17 maggio il vicepresidente Tonina, che ha la delega all’ambiente, ha dato riscontro alla denuncia presentata con un’interrogazione con cui Degasperi aveva segnalato che «a Pinzolo, e più precisamente da località Plaza di Sant’Antonio di Mavignola, da una stalla situata a ridosso dell’omonimo impianto di risalita, da novembre 2020, è in corso un costante sversamento di letame e liquami che ha raggiunto un volume e un’estensione preoccupante, soprattutto per la vicinanza al Sarca».

Il consigliere ha postato anche foto e video dello sversamento di letame nel Sarca. Il vicepresidente del Trentino ha confermato tutto. «L’accertamento dello sversamento del materiale dalla concimaia citata nell’interrogazione è stato effettuato dal Corpo forestale, che ha comunicato gli esiti all’amministrazione comunale competente per l’adozione dei provvedimenti (il Comune di Pinzolo, ndr)».

«A seguito della trasmissione del verbale di accertamento del Corpo forestale e dell’adozione dell’ordinanza di ripristino del Comune di Pinzolo, Appa (l’agenzia per l’ambiente del Trentino) ha verificato che la situazione fosse sotto il controllo della polizia municipale e ha pianificato un intervento congiunto con quest’ultima».

«La messa in sicurezza e il ripristino dell’area competono al trasgressore e, in via sostitutiva, in caso di inottemperanza da parte di quest’ultimo, al Comune», ha continuato. «Per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’area si intende l’attuazione di ogni intervento possibile volto a impedire l’aggravarsi della situazione in corso, e per ripristino la totale asportazione delle deiezioni zootecniche abbandonate e la riqualificazione dell’ambiente alterato. Si tratta di interventi che l’amministrazione deve verificare alla luce dello stato e dell’accessibilità dei luoghi e dei possibili bersagli ambientali interessati dall’attività illecita».

Insomma, «è confermato che a Pinzolo moltissimo letame e deiezioni animali sono sversate nel Sarca», hanno proseguito da Onda Civica, «e questo va avanti da oltre sei mesi». In attesa che la situazione venga sanata o che vengano trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica di Trento, sulla sponda veronese non mancano le reazioni tra lo sbalordito e il piccato.

«Ha dell’incredibile che l’impianto di Linfano di Arco abbia scolmato, per sovraccarico idraulico, negli ultimi 20 anni complessivamente 28.702 metri cubi, e che il sovraccarico idraulico di tale impianto sia determinato esclusivamente dalle acque bianche che erroneamente confluiscono nella rete fognaria, soprattutto in occasione di eventi meteorologici com’è stato spiegato», ha tuonato Angelo Cresco.

Ma il presidente di Ags, che si sta impegnando per il progetto del nuovo collettore del Garda e che ha in gestione l’attuale impianto, è andato oltre. «È paradossale rilevare che ancor oggi ci siano liquami che vengono riversati dal Sarca nel Garda. Non c’è bisogno di commenti, né di proteste. C’è bisogno di sedersi attorno a un tavolo e affrontare la questione: non possono più essere riversate nel lago acque che lo inquinano. Questo per due ragioni: perché si compromette la tutela dell’intero ecosistema gardesano e perché i primi a bere l’acqua del lago sono i suoi cittadini. Sono molti, infatti, gli abitanti che oggi bevono l’acqua del Garda e, in futuro, il numero è destinato ad aumentare ulteriormente», ha concluso Angelo Cresco.•.