Tre escursionisti si perdono sul Baldo: portati in salvo a tarda sera

Momenti di forte apprensione, ieri sera, per tre escursionisti, due veronesi e uno trentino che si sono trovati in grave difficoltà sul Monte Baldo.

Erano circa le 19 quando il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per tre persone, due uomini e una donna, di 48, 50 e 60 anni, che, partiti da località Due Pozze in direzione di Prada, all'incirca sotto il Rifugio Mondini avevano sbagliato a seguire il sentiero finendo così bloccati tra gli alberi in un vajo, quindi bloccati dalla stanchezza.

Risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, circa a quota 1.300 metri, una prima squadra si è avvicinata velocemente con il quad e li ha raggiunti a piedi, seguita dai Vigili del fuoco, e da una seconda squadra di soccorritori. In tutto cinque uomini del Soccorso Alpino e alcuni soccorritori dei Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il gruppo degli escursionisti.

Una volta arrivati sul posto, uno degli escursionisti è stato imbragato per superare un tratto di neve ghiacciata, mentre gli altri due sono stati aiutati a percorrere il traverso fino a tornare sul sentiero e alla strada forestale, da dove il quad ha fatto la spola per riaccompagnarli al parcheggio. In via precauzionale sul posto è arrivata anche un'ambulanza per verificare le loro condizioni. I tre comunque non mostravano niente di preoccupante. Le operazioni sono proseguite fino alle 22.30, per fortuna con il rientro di tutto il gruppo.