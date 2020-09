Trasloco Polstrada, il ministero tace

Domani la Polizia stradale lascerà la sede di via Leopardi e si sposterà a Peschiera, all’interno della Scuola di Polizia. Tecnicamente, si tratta di «ripiegamento momentaneo» ma il timore è che possa essere un addio definitivo, dopo 63 anni di permanenza a Bardolino. La vicenda, intricata e ricca di colpi di scena, è nota. Da una parte il privato che, dopo una lunghissima battaglia legale, torna in possesso dello stabile di via Leopardi, dall’altra il Comune che come soluzione per il mantenimento del distaccamento della Polstrada propone la costruzione di una nuova caserma a Calmasino. In mezzo a tutto questo una serie di accuse d’immobilismo fino alle dura presa di posizione, a suo tempo, dalle colonne de L’Arena, del segretario provinciale del Siulp Davide Battisti che disse: «Tutto questo è dovuto al ritardo che si è accumulato negli anni per mancate prese di posizione e decisioni da parte soprattutto delle amministrazioni locali, più volte chiamate a condividere soluzioni che potessero far permanere un’importante realtà come quella della Polizia stradale a Bardolino». In questa «partita a poker», come l’ha definita il sindaco Lauro Sabaini in Consiglio comunale, c’è anche l’Agenzia del Demanio del Veneto che ha calato l’asso della sede del Circolo anziani di Piazzale Gramsci, luogo indicato per spostare la sede della Polstrada. L’immobile in questione è di proprietà dello Stato ed è stato individuato come possibile futura sede delle «Pantere». Per questo motivo, il 16 luglio scorso, l’Agenzia aveva invitato il Comune di Bardolino a «rilasciare spontaneamente il bene demaniale libero e vuoto da persone e cose entro venti giorni». Il Comune però ha fatto ricorso e quindi l’atto è al momento sospeso, tuttavia è servito a dare una scossa all’amministrazione civica locale che il 7 agosto, in Consiglio comunale, all’unanimità, ha formalizzato una delibera per la costruzione della nuova caserma a Calmasino, in zona artigianale, su terreno di proprietà comunale. Chiaro il messaggio dell’amministrazione indirizzato al Prefetto di Verona: lasciateci la sede del circolo anziani, tra l’altro non idonea per ospitate un distaccamento della Polizia stradale, e in cambio vi costruiamo una caserma nuova di zecca. E per dimostrare che non si tratta di una promessa da marinaio, ecco la delibera di Giunta del 13 agosto con l’approvazione dello studio di fattibilità, redatto dall’ingegner Francesco Loro responsabile dell’area tecnico manutentiva del Comune, del distaccamento della Polstrada a Calmasino, per una spesa complessiva di poco superiore al milione di euro, iva compresa. I lavori verrebbero suddivisi in due stralci, sempre però che giunga il parere favorevole dal ministero alla proposta del Comune. «Ad oggi non è arrivata alcuna risposta, dagli enti coinvolti, alla nostra delibera», fa presente il sindaco Lauro Sabaini. «È chiaro che prima di procedere con tutto l’iter della costruzione (piano delle opere, bilancio, progetto definitivo e progetto esecutivo ndr) attendiamo una risposta scritta dagli organi competenti. Al momento, risulta infatti sulla carta, ancora aperta, l’ipotesi che si pensi di spostare la Polizia stradale al circolo anziani», sintetizza il primo cittadino. Insomma la soluzione finale è ancora tutta da decifrare ma intanto per gli uomini della Polizia stradale di Bardolino la strada per Peschiera è stata imboccata. Magra consolazione: il Distaccamento di Bardolino non cambierà nome, sarà solo considerato temporaneamente fuori sede, perché le nomenclature possono essere decise solamente con decreto del ministro dell’Interno. •

Stefano Joppi