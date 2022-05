Torri, il maxiporto turistico «affonda» dopo dieci anni di battaglie legali

È finita la battaglia legale tra il Comune di Torri e la Technital di Verona per il project financing sul nuovo porto, sul parcheggio e sull'area castello del paese. Nuovo porto che, dunque, non si farà come prevedeva il project portato avanti dalla precedente amministrazione comunale, ma secondo un nuovo progetto dell'attuale compagine amministrativa. «Si può mettere finalmente la parola fine a un contenzioso che ci ha sottratto tempo e soldi per oltre dieci anni», ha spiegato raggiante il sindaco Stefano Nicotra.

Il contenzioso. La questione risale al 2015. In quell'anno l'amministrazione comunale aveva fermato il «project financing da 28-30 milioni di euro», come ha confermato il sindaco, per la riqualificazione dell'area del porto di Torri. Con una delibera di giunta il Comune aveva dichiarato che non c'era più il «pubblico interesse» a realizzare l'opera ideata nel 2008, al tempo guidata dal sindaco, Giorgio Passionelli. Il piano prevedeva la costruzione di un porto turistico da 289 posti barca tra la località Eremitaggio e l'attracco dei traghetti, oltre a un parcheggio interrato per 300 auto vicino al castello. Secondo la giunta Nicotra, però, già nel 2015 non c'erano più «le condizioni socio-economiche, urbanistiche e di pianificazione territoriale per portare avanti l'opera, anche per ragioni di bilancio».

Cambio di rotta. Il primo cittadino aveva spiegato: «Questo progetto è l'opposto di ciò che vogliamo proporre sul territorio con le linee guida della revisione del Piano di assetto del territorio». Secondo il comune di Torri le «dimensioni mastodontiche del porto, causate dalla presenza di un'imponente diga foranea (opera di sbarramento formata da sassi ciclopici per smorzare il moto ondoso, ndr) che si sarebbe dovuta estendere fino in zona San Faustino, avrebbero stravolto il paesaggio da punta San Vigilio a Torri compromettendo lo «skyline» del castello». Secondo l'amministrazione, anche «le spiagge sarebbero state manomesse e rese inutilizzabili». Inoltre, sempre secondo il Comune, «la realizzazione di un unico grande porto a Torri avrebbe mortificato gli altri attracchi minori come quello di Pai».

«Grazie alla settantina di posti auto ricavati negli spazi vicini alla nuova palestra del polo scolastico di via Mazzini, il mega-parcheggio interrato previsto dal project financing non è più necessario», ha proseguito Nicotra. «La realizzazione del progetto avrebbe portato inoltre minori introiti per il Comune con possibili problemi di bilancio», ha aggiunto. Negli anni successivi, Nicotra aveva invece rifatto il parcheggio del castello inserendo altre due file di stalli e aumentando così di 75 posti auto i 241 precedenti, per arrivare a 316 in tutto. Era stato rifatto e livellato il terreno con fondo drenante, in parte asfaltato e in parte stabilizzato per un costo di 1,2 milioni di euro.

Sulla questione del project financing restava aperta la «battaglia legale. Era stato anche chiesto al Comune un risarcimento milionario da parte della Lepanto Yachtong Service «per non essere stato in grado di concludere la procedura, per mancato utile e arricchimento dall'operazione», come ha ricordato Nicotra. Risarcimento negato dal Consiglio di Stato il 21 novembre 2021. «La commissione di valutazione, di nomina comunale, aveva selezionato, oltre al piano della Lepanto, quelli della Edilmateriali Chieste Srl di Riva del Garda e della Technital di Verona. Quest’ultima era stata indicata come vincitrice per la realizzazione della opera». Il Comune, dopo aver perso in primo grado al Tar contro la Lepanto, si era appellato al Consiglio di Stato, che gli aveva dato ragione. Come ragione ha ottenuto ora nei riguardi della richiesta di risarcimento da parte della Technital. «Il decreto del Tar del Veneto, che ha dichiarato «perento», in pratica estinto, il ricorso promosso dalla Techinital, ha «definitivamente chiuso la questione dal punto di vista legale», ha detto soddisfatto Nicotra. Che ora guarda al proprio «progetto del nuovo porto da iniziare a realizzare entro la fine del 2022».