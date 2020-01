Domenica scorsa alle 14.30, poco a sud di Torri in località «Acque Fredde», due cicloturisti, F.T. e la moglie, R.B., entrambi di 57 anni e residenti a Badia Polesine, stavano percorrendo la Gardesana in direzione sud quando, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale di Torri, la donna ha urtato con la ruota anteriore della sua bici quella posteriore del marito, che la precedeva di poco. «Il contatto tra le due biciclette ha causato un incidente», hanno fatto sapere dal municipio, «e, purtroppo, la signora è stata sbalzata oltre il guardrail, precipitando sulla passeggiata sottostante».

«Un volo rovinoso», ha confermato chi ha prestato i primi soccorsi, «che ha fatto sì che la donna venisse trasportata con un’ambulanza inviata dal 118 all’ospedale Pederzoli di Peschiera con vari traumi, la frattura ad un polso, il trauma a una gamba, poi fissata e immobilizzata dai soccorritori». E poteva anche finire peggio. Da qui la domanda che si sono posti in municipio e che, per ora, non ha ancora una risposta ufficiale: «Il guardrail della Gardesana è dell’altezza giusta o si potrebbe metterne uno più alto, come in effetti c'è in altri punti del territorio di Torri sempre sulla Gardesana?».

«Alcuni guardrail sulla Gardesana sono pericolosi, sia a nord che a sud di Torri. Chiediamo la verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le barriere stradali a protezione della circolazione. Da mesi abbiamo chiesto a Veneto Strade di sistemare la questione ma, purtroppo, ancora non sono stati presi provvedimenti». A rivelarlo è il sindaco di Torri, Stefano Nicotra che, «lungi dal voler fare polemiche», si limita invece a «lanciare un appello a Veneto Strade per sistemare subito l’arteria principale che attraversa il nostro territorio».

Gerardo Musuraca