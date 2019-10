Sub e droni al porto per l’esercitazione

Tutto pronto a Torri per l'operazione «Proteggiamo il lago 2019». L'appuntamento sarà domani dalle 9 alle 12.30 al porto di Torri dove i volontari della Fias, Federazione italiana attività subacquee, presieduta a Verona da Massimo Codognola, faranno un’esercitazione con valenza anche di pulizia ambientale. Codognola, che spessissimo viene a Torri a fare immersioni o esercitazioni col suo gruppo, negli ultimi anni ha organizzato diversi appuntamenti simili, trasformando la cittadella gardesana in una piccola capitale di subacquei e della Protezione civile nautica e sottomarina. La giornata ha ottenuto il patrocinio del Comune di Torri e vedrà schierati, oltre ai sommozzatori della Fias, anche quelli del Gruppo di Protezione civile di Torri, i tecnici dell’Agenzia regionale di protezione ambientale del Veneto, il Reparto volo dell'Associazione nazionale alpini di Verona e i sommozzatori Fias delle sezioni di Alessandria, Trento, Varese,Torino e Parma, oltre che di Verona. «Lo scenario che simuleremo», ha spiegato Codognola, «è quello di un’emergenza atmosferica con possibile rischio ambientale da inquinamento dovuto a materiali e sostanze pericolose. Un’imbarcazione in difficoltà perderà una parte del carico nel porto disperdendo vari oggetti sott’acqua, in particolare alcuni contenitori di materiali inquinanti potenzialmente pericolosi. L’area in superficie verrà isolata e messa in sicurezza con barriere galleggianti anti-inquinamento e verrà messo in acqua il robot subacqueo Rov della Fias. La squadra nautica allerterà le altre imbarcazioni evitandone l’avvicinamento all’area mentre le squadre a terra circoscriveranno il perimetro». Poco dopo «i droni del Reparto volo dell'Ana di Verona, comandati e monitorati da terra, effettueranno una ricognizione visiva per segnalare eventuali macchie di inquinanti. Il Rov preleverà campioni d’acqua che saranno a disposizione dei tecnici dell’Arpav per le analisi». Infine, «una volta constatata l’assenza visibile di perdite inquinanti, si immergeranno i sommozzatori con mute e guanti stagni in materiale anti-inquinamento, coordinati dalla sala operativa mobile per rimuovere i contenitori sospetti ed ogni materiale o rifiuto residuo all’interno dell’area». La giornata avrà anche una valenza ecologica visto che i volontari della Fias effettueranno una pulizia subacquea nel porto di Pai. «Rimuovendo ogni rifiuto che potrebbe inquinare il lago e, contemporaneamente, gli alunni della scuola Casa Nazareth con altri volontari puliranno le rive e le spiagge di Torri», ha chiuso Codognola. •

G.M.