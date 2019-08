«Stop alcol nelle vie, scelta da imitare»

Confcommercio di Verona a fianco del sindaco di Torri, Stefano Nicotra, che ha vietato, dal 27 luglio, il consumo di bevande alcoliche al di fuori di bar, ristoranti e plateatici. Confcommercio anzi auspica anzi che anche altri Comuni della provincia scaligera, specie quelli turistico-recettivi, seguano la via aperta a Torri. Ha fatto molto discutere sui social-network la notizia data dal nostro giornale del divieto del consumo di alcolici nei week end fuori da bar, ristoranti ed enoteche. Per lo più i commenti sono stati favorevoli e il testo della decisione, pubblicato anche sul sito internet e sulla pagina facebook del Comune, è rimbalzato ovunque facendo il giro d’Italia. Sulla pagina Facebook del nostro giornale, la scelta di Nicotra è contestata perchè «richiama i tempi del proibizionismo che non ha mai funzionato» o chi, in modo ironico sottolinea che «siamo in Veneto, l’acqua la usiamo solo per lavarci». E c’è anche chi ha trovato la soluzione al problema: «Va bene allora mi ubriaco a casa prima di venire in spiaggia, ok?», afferma Drago. Con l’ordinanza del 26 luglio scorso, il primo cittadino e il comandante della Polizia locale di Torri, Domenico Tenca, avevano infatti messo lo stop definitivo a una situazione che «in passato», come ha confermato il numero uno dei vigili, «ha creato problemi e situazioni non consone al decoro urbano e, soprattutto, alla sicurezza». Quasi in contemporanea, e cioè con un solo giorno di differenza rispetto ad una simile emanata dal comune di Jesolo, anche Torri ha detto basta all’alcol al di fuori dei pubblici esercizi. «C'era la necessità di istituire questo divieto», ha spiegato il primo cittadino, «visto che alcune volte, specie nei sabato pomeriggio-sera o nelle domeniche, orde di giovani hanno creato situazioni di pericolo per il resto della cittadinanza». La nuova ordinanza sarà operativa ogni fine settimana fino al 14 settembre 2019. Dalle 20 di ogni sabato e fino alle 6 del successivo lunedì, nonché dalle 20 del 14 agosto alle 6 del 19 agosto, come si legge, «su tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine, effettuata anche attraverso distributori automatici». È invece «consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico, i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri». «Un’ordinanza che apprezziamo e che ci piacerebbe venisse emanata anche in altri Comuni della provincia perché tutela sia i consumatori che le imprese, garantendo maggiore sicurezza e decoro del territorio», ha spiegato il presidente di Confcommercio di Verona, Paolo Arena. «L’utilizzo e il consumo sconsiderato di bevande alcoliche al di fuori dei locali», ha proseguito, «crea situazioni di pericolo e degrado: per questo auspichiamo che l’ordinanza possa essere replicata in tutta la provincia». Conclusione: «Questa ordinanza», ha aggiunto Paolo Artelio, presidente provinciale degli esercenti Fipe e del Sindacato locali da ballo aderenti a Confcommercio Verona, «è frutto anche dell’azione di sensibilizzazione posta in essere da commercianti e titolari dei locali di Torri e risponde in maniera corretta alla giusta richiesta di attenzione alla sicurezza, alla tutela di cittadini e turisti nonché alla fondamentale necessità di garantire qualità e moderazione nel consumo di alcolici». Ora si attende la risposta degli altri sindaci . •

G.MUS.