Riparati i guardrail Ora tocca alla gestione

«Dopo i muretti, ora sono stati sistemati anche i guardrail sulla Gardesana». Ad annunciarlo è il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi. Nei giorni scorsi, dal Comune di Torri si era levato un appello lanciato dal sindaco, Stefano Nicotra, e dal vicecommissario della polizia locale, Domenico Tenca. Il primo cittadino aveva lamentato il fatto che da mesi non venivano riparati alcuni tratti di guardrail e di muri a ridosso della Gardesana che, a causa di precedenti sinistri stradali, erano stati danneggiati o divelti senza che poi Veneto Strasde ponesse rimedio. Poi il vicecommissario della polizia locale, su mandato del sindaco, aveva scritto per la terza volta alla società della Regione Veneto sollecitando il ripristino dei tratti di barriere «mancanti già da metà del 2019 e di altri rovinati, pericolosi per la circolazione», com'era stato spiegato, nonché la «verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le barriere stradali poste a protezione della circolazione». Appello che Veneto Strade ha recepito. Ora quindi, con la sistemazione dei guardrail distrutti che il municipio aveva segnalato a Veneto Strade, la vicenda parrebbe chiusa. Dal Comune, infatti, è arrivato il «ringraziamento per il lavoro svolto per mettere in sicurezza chi usa la Gardesana». Resta ora da vedere se, come aveva anticipato il numero uno di Veneto Strade, la Gardesana, per il tratto di competenza di Torri, verrà affidata davvero alla gestione comunale, attraverso quali accordi, con quali costi e con quali risultati in termini di manutenzione e gestione della principale arteria viabilistica non solamente di Torri, ma di tutti i paesi rivieraschi veronesi. •

G.M.