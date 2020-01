Olio protagonista per tutto il weekend

Olio protagonista a Torri nel fine settimana con la festa dell’oliva, in programma da oggi a domenica. L'evento, giunto alla 25a edizione e organizzato dal Comune con il corpo Originari di Torri e il museo del castello, inizierà con uno dei momenti più importanti della tre giorni, ovvero il 23° Palio dell'olio extravergine di oliva novello e un convegno in programma oggi alle 17,30 nell’auditorium San Giovanni di via Per Albisano. Dopo l'accoglienza, ci saranno l'esposizione e l'assaggio guidato degli oli partecipanti al Palio da parte di esperti assaggiatori, previsti dalle 16. Poi, dalle 17,30, l'incontro intitolato «Nuovi indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e proposta regolamentazione comunale-Dgr Veneto numero 1082/2019», introdotto dai saluti del sindaco di Torri Stefano Nicotra, dall'assessore regionale ai Lavori pubblici Elisa De Berti, dal presidente di Coldiretti Veneto e Consorzio di tutela dell'olio veneto Dop Daniele Salvagno, dal presidente dell'Aipo Op Albino Pezzini. Il convegno vedrà la partecipazione di Enzo Gambin, direttore dell'Aipo Op che parlerò dell'«impiego dei prodotti fitosanitari e il percorso legislativo nella Regione Veneto», e dell'assessore regionale all'Agricoltura Giuseppe Pan che si soffermerà sull'«uso dei prodotti fitosanitari, direttive della Regione Veneto e responsabilità delle amministrazioni locali». Le conclusioni, alle 18,45 saranno affidate ad Angelo Cresco, presidente di Azienda gardesana servizi. Alle 19 spazio alle premiazioni del Palio con la consegna di premi e diplomi di merito alle imprese olivicole che si sono distinte per la produzione di olio extra vergine di di alta qualità. Dalle 19,30, infine, degustazione di risotto con l'olio novello offerto dal Comune di Torri. Domani e domenica la festa dell'oliva entrerà nel vivo con l'apertura dei mercatini al porto dalle 10, con l'esposizione di attrezzature olivicole e con prodotti oleari ed enogastronomici tipici. Sia domani che domenica dalle 10 fino alle 15 navigazione sulla sponda torresana del lago con partenza dal molo De Paoli sul lago; alle 11 visita guidata al frantoio di Crero (domenica anche alle 12,30) e domenica al museo del castello (10, 12, 14,30 e 16, costo 1 euro). Domenica alle 11,30 per le vie del centro si esibiranno I Campanari del Dialo, gruppo musicale folkloristico. •

EM.ZAN.