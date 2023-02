L'autovelox di Pai finisce in Parlamento: «Si faccia chiarezza»

L’autovelox di Pai sbarca in Parlamento e finisce alla ribalta nazionale grazie a un’interrogazione. A depositarla il 14 febbraio è stata l’onorevole Alessia Ambrosi, di Fratelli d’Italia. «La data è stata del tutto casuale: è stata pubblicata a San Valentino ma era stata depositata precedentemente», spiega Ambrosi.

Perché la parlamentare veronese, eletta in Trentino, si è interessata alla questione dell’autovelox di Pai? «Premesso che anche io sono una vittima di quella apparecchiatura», spiega, «ho ricevuto centinaia di proteste di cittadini trentini e veronesi contro il l’autovelox di Pai. Visto che, come deputato, ho facoltà di fare sindacato ispettivo, ho deciso di vederci chiaro perché questo rilevatore risulta essere un vero killer, come lo hanno definito alcune associazioni di consumatori, con migliaia di sanzioni elevate in pochi mesi e, soprattutto, ci sono stranezze».

L'interrogazione

L’interrogazione infatti recita: «Secondo quanto risulterebbe anche da numerosi articoli di stampa, l’autovelox di Pai avrebbe irrogato, dal 14 agosto al 30 ottobre 2022, oltre 14mila sanzioni e, per l’80% dei casi, per superamento del limite di velocità solo di 5 - 10 chilometri orari in più rispetto ai 50 previsti in quel tratto di regionale». Si legge poi: «La collocazione dell’autovelox sta penalizzando fortemente i residenti dei comuni limitrofi, per la maggior parte lavoratori pendolari, che percorrono la strada Gardesana Orientale. Mi risulta esserci stato il contemporaneo recapito, avvenuto a centinaia, forse migliaia, di automobilisti di decine di contravvenzioni, notificate un’unica volta anche se elevate in giorni o mesi differenti. Tali notifiche da un lato, impediscono agli automobilisti di essere a conoscenza della violazione stradale, dall’altro causano danni economici con la conseguente decurtazione dei punti della patente».

«Autovelox occultato prima del 13 gennaio»

Ma non è tutto. «Il 13 gennaio, 150 giorni dopo l’installazione dell’autovelox, il Comune di Torri ha disposto il montaggio di ulteriori cinque cartelli che segnalano la presenza dell’apparecchio, mentre prima l’autovelox risultava praticamente occultato da altra cartellonistica. Tuttavia il dispositivo ha funzionato 24 ore su 24 per cinque mesi senza cartelloni aggiuntivi. Inoltre, il palo su cui si sorregge l’autovelox è stato impiantato nel centro di un marciapiede, con conseguenti pericoli in caso di incidenti e intralcio per le carrozzine».

Infine, il testo sottolinea: «La Gardesana Orientale sembra non possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, considerato che l’installazione degli autovelox fissi è consentita, secondo il Codice della Strada, lungo le strade a scorrimento, ovvero strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia. So benissimo», conclude la deputata, «che la legge 120 del 2020 stabilisce che i prefetti possano autorizzare autovelox anche su strade urbane e locali ma subordina tale autorizzazione a condizioni specificamente previste dal dettaglio normativo. E il dettaglio normativo richiede caratteristiche che non paiono sussistere in quel punto».

Omologazione regolare?

L’azione di sindacato ispettivo dell’onorevole Ambrosi è importante perché coinvolge il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e Adolfo Urso, che dirige il ministero delle Imprese. Quest’ultimo dicastero è coinvolto direttamente nella questione autovelox visto che è deputato alla omologazione degli autovelox. E uno dei punti toccati nella interrogazione è la richiesta di «conoscere se l’autovelox di Pai sia correttamente omologato all’utilizzo e non solo autorizzato».

La differenza è netta visto che alcune apparecchiature in Italia sono in uso grazie a una determina di un dirigente del ministero dei Trasporti, cosa diversa da una omologazione in capo al ministero delle Imprese. Ambrosi: «Entro qualche settimana i ministri dovranno dare risposta, così sarà chiaro se questo autovelox funzioni regolarmente o no»