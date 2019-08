Topicida in spiaggia, allarme sul lago

Allarme «esche killer» sul lago di Garda. Carcasse di decine di pesci, due gabbiani e una folaga sono state rinvenute lunedì scorso a meno di sei chilometri dal confine veronese. Tutti decessi avvenuti, con grande probabilità, per avvelenamento, vista la presenza di circa 150 bustine di topicida sulla spiaggia di Villa de Asmundis, a Rivoltella, frazione di Desenzano (Brescia). È certamente un episodio allarmante che desta preoccupazione anche sul confine veronese, poiché nella segnalazione fatta da Paolo Zanollo, volontario del Wwf di Bergamo e Brescia, alcune di queste bustine di topicida sarebbero state anche sciolte nell’acqua. «Oltre ad occuparci di varie problematiche territoriali, copriamo e monitoriamo anche il lago perché facciamo parte dei subacquei del Wwf», ha spiegato Zanollo -. Lo scorso anno abbiamo fatto una denuncia sugli scarichi a lago e sulla depurazione. Monitoriamo il Garda, per questo siamo spesso sulle spiagge. Lunedì sono arrivato in barca su questa spiaggia poco popolata, se non dagli animali, che confina con una casa di riposo. Vado spesso lì a fare il bagno e a tenerla pulita». «Quando sono sbarcato», aggiunge il volontario, «ho trovato gabbiani morti, tantissimi escrementi di colore verde e rosso. Quindi ho fatto un giro e ho visto queste bustine, erano oltre un centinaio, ho chiamato subito la polizia locale e l’Ulss che si sono attivati subito». Immediatamente sono stati allertati i tecnici di Arpa Veneto, che ieri hanno affermato di non aver registrato decessi di animali acquatici, ma che contestualmente avrebbero preso contatti con Arpa Lombardia per comprendere meglio la situazione. Il personale che sta procedendo con le verifiche e con le indagini ha prelevato gli escrementi che hanno assunto i colori del veleno, oltre alla carcassa di un gabbiano per procedere con i controlli del caso. Una seconda ispezione da parte di Zanollo ha permesso martedì di salvare una folaga moribonda sulla spiaggia. Il volontario del Wwf ha consegnato l’animale alla polizia provinciale che l’ha mandata al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Valpredina (Bergamo), oasi del Wwf. La sostanza contenuta nei sacchettini dovrebbe essere un anticoagulante utilizzato per la derattizzazione e ha un’azione di 24-48 ore. In serata i volontari del Wwf hanno anche organizzato delle immersioni in acqua per capire se altre bustine siano state abbandonate da individui senza scrupoli, i quali non sarebbero ancora stati individuati. Al momento non risultano esserci state segnalazioni di avvelenamenti e decessi di animali sulla sponda veronese del lago. «Fortunatamente non ho ricevuto alcuna segnalazione di avvelenamenti di animali nelle nostre zone», riferisce il sindaco di Peschiera Maria Orietta Gaiulli -. Mi auguro di cuore che le forze dell’ordine riescano a rintracciare chi ha commesso questo atto deplorevole che colpisce non solo gli animali, ma che potrebbe rappresentare un pericolo anche per le persone». Non è la prima volta che un prodotto chimico così potente viene utilizzato con tanta leggerezza. Basti pensare all’estate scorso quando, a Garda, un gatto è stato avvelenato perché sul terrazzo del palazzo in cui vive con i suoi padroni erano state gettate delle bustine di topicida. «Parliamo di un fenomeno pericoloso», ribadisce il comandante della polizia locale di Garda, Ferdinando Pezzo, commentando questo ultimo evento -. Quei sacchetti, se avvistati dai gabbiani, potrebbero essere trasportati in qualsiasi posto e creare danni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Adele Oriana Orlando