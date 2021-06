Tedeschi e italiani sul Garda per l’ultimo ponte di primavera

«Una piacevole sorpresa. Una boccata d’ossigeno per le nostre imprese, per i collaboratori, che stanno finalmente rientrando dalla cassa integrazione, per l’intero comprensorio del Garda». Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, quasi 400 strutture associate, non nasconde la soddisfazione per il ritorno dei vacanzieri sulle sponde del lago. In settimana sono arrivati austriaci e tedeschi, soprattutto bavaresi, ospiti storici e affezionati, che rimarranno almeno fino a domenica, festa del Corpus Domini, in Germania periodo di vacanza. A loro si sono aggiunti gli italiani, approfittando del lungo Ponte del 2 giugno, il primo quasi libero da limitazioni (il Veneto sarà in zona bianca da lunedì) e consentito dal calendario, visto che la ricorrenza non cade nei giorni del weekend. «La risposta c’è stata, i clienti vogliono venire e se finora sono stati frenati da divieti governativi e scoraggiati dai dati sui contagi, ora sono determinati a concedersi qualche giorno di diversivo», concorda Giovanni Bernini, a capo di Assogarda Camping. I titolari delle strutture ricettive vedono rosa, nel primo assaggio di stagione dell’anno. Non si tornerà ai numeri da capogiro del 2019, ma ci sono i presupposti per fare meglio dell’estate 2020. Bernini azzarda: «Se le prenotazioni fioccano a questo ritmo potremo chiudere con una flessione intorno al 20-30% rispetto a due anni fa». De Beni stima: «L’anno scorso nei mesi estivi abbiamo registrato un’occupazione media del 50-55% rispetto ai 12 mesi precedenti. Quest’anno, però, abbiamo aperto un mese prima e speriamo di poter chiudere a metà ottobre, come al solito. In questo modo potremo sfiorare il 65% di occupazione, aggiungendo un 15% sul 2020». Rimettere in piedi la macchina turistica comunque non si sta rivelando semplice. Si avvertono infatti le difficoltà di un inizio di stagione ritardato, tra molte incognite. «Finora tutti hanno prenotato all’ultimo momento. Probabilmente questa sarà la tendenza anche per i prossimi mesi e ciò rende più complesso programmare l’attività di hotel e altre strutture ricettive. Stiamo reintegrando i nostri dipendenti, ma fatichiamo a trovare gli stagionali, tornati nelle regioni e nei Paesi d’origine durante la pandemia, visto che non sempre potevano ottenere nuovi contratti», afferma De Beni. Mancano lavapiatti, addetti alle camere, facchini e camerieri. Una volta risolto il nodo «personale», occorrerà attendere a metà giugno per conoscere gli orientamenti del governo inglese sul via libera alle vacanze all’estero, dal momento che Oltremanica la variante indiana sta incutendo paura. «Anche se sono stati annunciati collegamenti aerei quotidiani da fine mese da Olanda e Gran Bretagna con l’aeroporto Catullo, al momento non abbiamo prenotazioni dal Nord Europa», fa sapere il presidente degli albergatori. Nel 2019 i tedeschi erano in testa per arrivi (998mila) e presenze (5,4milioni) seguiti da olandesi (131mila; 1,2milioni) e britannici (102mila; 638mila). Anche i danesi, al quinto posto con 461mila pernottamenti, mancano all’appello, fanno notare da Federalberghi. «Gli olandesi in genere si muovono a luglio, occorre attendere. Siamo ottimisti inoltre sulla risposta che avremo dai nostri connazionali. Nella prima metà di maggio solo gli italiani provenienti da altre regioni prenotavano nelle nostre strutture. Siamo fiduciosi che abbiano rivalutato il lago come meta di vacanza e il campeggio come soluzione preferenziale», afferma Bernini. Intanto parchi tematici e servizi riaccendono i motori. Dopo il Natura Viva e la Funivia di Malcesine, già a disposizione dei visitatori, da metà giugno riapriranno le altre attrazioni, in particolare Gardaland, che inaugura Legoland Water Park, novità e ulteriore traino per l’appeal benacense, che potrà richiamare un pubblico soprattutto da giovanissimi e famiglie. «Tutto contribuirà ad arricchire il bagaglio di proposte per gli ospiti. Le aspettative per la stagione 2021 ci sono. Vedremo quale sarà l’interesse per la nostra offerta», conclude De Beni.•.