Tamponi in farmacia, ce n'è una veronese già pronta

Alla farmacia «Alla Madonna» di via Croce, a Bardolino, è possibile effettuare il test rapido per il Covid-19. «Finalmente è stato attivata la convenzione tra la FederFarma e la Regione Veneto. Noi abbiamo già gli spazi, l’infermiere e i tamponi. Attendiamo a questo punto solo l’autorizzazione per procedere», afferma il dottor Nicola Peron che, ancora il 5 novembre scorso, aveva sollecitato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a dare un’accelerata all’iter del protocollo d’intesa. Con una email di posta certificata aveva edotto il Governatore come «ogni giorno siamo sommersi da innumerevoli richieste di screening privati molecolari rapidi, molecolari classici e sierologici. Noi siamo pronti per questo servizio: abbiamo individuato un’azienda esterna accreditata dal Sistema Sanitario Nazionale che collabora con Azienda Zero, la quale fornisce i kit con refertazione e successivo invio dei dati. Ciò premesso, con la presente Le chiediamo di prendere in seria considerazione la possibilità di autorizzare l’esecuzione di attività di screening nelle farmacie, qualora sussistano i predetti presupposti. Ciò permetterebbe d’incrementare la capillarità di screening».

A distanza di oltre un mese dall’invio della «lettera» a Zaia, è stato definito, alla vigilia di Natale, il protocollo d’intesa fra FederFarma e Regione Veneto sulla somministrazione nelle farmacie venete dei test antigenici rapidi per la sorveglianza Covid-19 alla popolazione asintomatica. Con la successiva approvazione della Giunta Regionale, diventa di fatto attivo il servizio di screening che ha un costo calmierato di 26 euro a test e sarà offerto dalle farmacie che aderiranno al protocollo regionale a quei cittadini che vorranno sottoporsi al test rapido volontariamente, a proprio carico. Nel prezzo di 26 euro che paga il cittadino sono comprese tutte le spese per il farmacista: acquisto del test e di strumenti di protezione, smaltimento del rifiuto e prestazione dell’infermiere. I test verranno infatti eseguiti da un infermiere specializzato all’interno delle farmacie, nel massimo rispetto delle fondamentali condizioni di sicurezza, che saranno garantite agli utenti e a tutti gli operatori sanitari, farmacisti titolari e collaboratori di farmacia. Laddove non ci fosse la possibilità di creare percorsi alternativi all’utenza ordinaria in farmacia, saranno allestiti gazebo esterni oppure i tamponi potranno essere somministrati all’interno della farmacia, ma durante gli orari di chiusura al pubblico. •