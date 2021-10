Svolta per il ponte sull'Adige tra Rivalta e Peri: bando da 7,6 milioni

Nuovo ponte sull’Adige tra Peri e Rivalta, c’è la svolta. Veneto Strade ha pubblicato il bando finalizzato ad appaltarne la costruzione, per un importo dei lavori a base d’asta pari a 7 milioni e 689.676 euro. La gara ha come termine ultimo lunedì 25 ed è stata inserita nell’ambito della procedura Vaia, istituita per riparare con urgenza ai danni provocati dall’omonima tempesta che si è abbattuta sul Veneto nell’autunno 2018. Grazie alla Regione e all’impegno profuso a fianco degli enti locali dalla vice presidente veneta nonché assessore a Lavori pubblici e infrastrutture Elisa De Berti, dunque, i Comuni di Dolcè e Brentino Belluno al lavoro da anni per quest’opera potranno contare ora sulla forza della società veneta che si occupa della manutenzione, gestione e progettazione di opere viarie in tutto il territorio regionale.

Così facendo, insieme alla Regione premono il piede sull’acceleratore per un’opera attesa da decenni, necessaria e strategica. Non solo per la Valdadige, ma anche per la Lessinia e tutta la zona del rivolese e caprinese che fa poi da collegamento con l’entroterra gardesano. «Dolcè e Brentino Belluno possono cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel per un’opera che serve al Veronese e pure al vicino Trentino», spiega la vice presidente del Veneto.

Un’opera urgente, anche, visto lo stato ormai precario dell’attuale ponte sul fiume su cui da mesi sono state stabilite una serie di limitazioni alla circolazione di veicoli e persone. Il suo destino è segnato: sarà abbattuto non appena ci sarà il nuovo attraversamento stradale sul fiume. «Un atto obbligato», spiega il sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana, «che viene richiesto da tutti gli enti superiori ai Comuni».

Il nuovo ponte sull’Adige, finanziato dal Fondo Comuni Confinanti, sarà costruito 150 metri più a sud dell’attuale e le vie di collegamento saranno le stesse di adesso, con l’unica novità di una rotatoria da costruirsi sulla strada provinciale 11 a Rivalta. È stato progettato a un’unica campata, per evitare al di sotto l’accumulo di detriti trasportati dal fiume che richiede continue manutenzioni e controlli. Avrà una struttura in acciaio e linee moderne. Ma, quel che più conta, potrà garantire attraversamenti in sicurezza e durare a lungo. «Come Regione ho dato una mano ai due piccoli Comuni in una serie di passaggi», continua De Berti, «dal salvataggio del contributo altrimenti in scadenza all’inserimento nelle procedure Vaia sostenuta dai commissari Zaia prima e Soragni poi perché il nuovo ponte si faccia in tempi congrui, dallo stanziamento delle risorse per abbattere il vecchio, all’azione di sollecito nei confronti della Provincia per la costruzione della rotatoria. Il tutto dimostra che la collaborazione costruttiva tra istituzioni è possibile ed è un esempio anche per altri territori».

«Siamo a una svolta importantissima», sottolinea il sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli. «Il nostro Comune, in qualità di capofila, in questi ultimi tre anni si è occupato della gara per la progettazione, ha acquisito il progetto di fattibilità tecnico economica, ha istituito la conferenza di servizio preliminare. Un lavoro immane, per l’ufficio tecnico, che necessariamente ha dovuto metterne in attesa altri e che ringrazio per l’impegno. La collaborazione con il Comune di Brentino Belluno è sempre stata ottima e finalizzata a raggiungere insieme l’obiettivo, lo stesso con la vice presidente De Berti, che ci ha aiutato a compiere i passi giusti per questo delicato progetto. Ora che il lavoro è passato nelle mani di Veneto Strade e del suo staff, più numeroso e strutturato rispetto a quello dei piccoli enti locali», conclude Adamoli, «possiamo sperare in tempi celeri per l’iter progettuale e l’inizio dei lavori». La sua speranza? «Vedere la posa della prima pietra nel dicembre 2022». Conclude il sindaco di Brentino Belluno: «Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma oggi siamo arrivati fianco a fianco a una tappa importante», sottolinea Mazzurana. «Comuni, Regione e tanti altri enti stanno facendo un lavoro di squadra. Nel giro di un anno il percorso ha avuto una notevole accelerata e, d’ora in avanti, ci auguriamo di poter procedere spediti».