Sul lago sventolano 65 bandierine blu

Bandiera blu per tutte le acque delle spiagge degli otto comuni del lago di Garda scaligero. È questa la buona notizia che arriva dall’Arpav, l’agenzia regionale di protezione ambientale del Veneto. L’esito dei prelievi del 13 maggio ha dato un ottimo risultato, per tutte le acque della riviera veronese del più grande lago italiano. «Ogni anno la Regione individua sia le acque destinate alla balneazione, sulle quali viene attivato un sistema di sorveglianza e controllo da parte di Arpav, sia le acque non destinate alla balneazione, ovvero da vietare alla balneazione a cura dei Comuni interessati», hanno fatto sapere da Venezia. Nel 2021, la rete di monitoraggio prevede complessivamente 174 punti di controllo, corrispondenti ad altrettante zone di balneazione, così ripartiti negli otto corpi idrici in esame: 95 punti sul mare Adriatico, uno sullo specchio nautico dell’isola di Albarella, 65 sul lago di Garda, quattro sul lago di Santa Croce, uno sul lago del Mis, quattro sul lago di Centro Cadore, due sul lago di Lago e due sul lago di Santa Maria». Ebbene: tutti e 65 i punti controllati sul Benaco, da Malcesine fino a Castelnuovo, passando per Brenzone, Torri, Garda, Bardolino, Lazise e Peschiera, hanno dato ottimi risultati: nessuna spiaggia ha ottenuto meno che la bandiera blu. «Su ogni punto di controllo, durante il periodo di campionamento, si eseguono rilevazioni di parametri ambientali, ispezioni di natura visiva e prelievi di campioni di acqua per l’analisi batteriologica su due parametri di derivazione fecale: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali», hanno proseguito dall’Arpav. «Nel caso in cui, dai profili delle acque di balneazione, emerga una tendenza alla proliferazione di cianobatteri, macroalghe o fitoplancton marino, sono previste indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute. È prevista una frequenza dei controlli almeno mensile, durante la stagione balneare, cioè dal 15 maggio al 15 settembre, per tutti i punti in esame. È previsto il primo controllo dell’anno entro 10 giorni dall’inizio della stagione balneare e ulteriori controlli in caso di risultati non favorevoli delle analisi». I dati ottenuti sono inviati, con cadenza bisettimanale, al portale delle Acque del ministero della Salute. «I dati vanno ad implementare il sistema informativo regionale ambientale di Arpav attraverso il quale viene aggiornata la situazione della balneabilità. Al termine della stagione balneare, sulla base delle risultanze dei controlli eseguiti negli ultimi 4 anni e su proposta di Arpav, la Regione Veneto provvede alla classificazione delle acque di balneazione per l’anno successivo, sulla base di specifici criteri di valutazione», hanno concluso dagli uffici dell’Arpav. Le notizie di tutte le bandierine blu per le 65 spiagge venete sono state accolte con favore da tutti i primi cittadini gardesani. «Brenzone ha ottenuto otto bandiere blu su altrettante spiagge», ha commentato soddisfatto il sindaco di Brenzone, Davide Benedetti, «e sono quindi tutte idonee alla balneazione le zone in cui sono stati effettuati i prelievi. Nell’alto lago abbiamo sempre avuto situazioni di eccellenza e, anche in questa occasione, c’è una conferma importante, in vista delle riaperture da parte delle attività ricettive e dell’arrivo dei turisti. Lo scorso anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, abbiamo avuto importanti risultati in termini di arrivi e di presenze: in un contesto di salubrità dell’aria, dell’acqua e dell’ambiente in generale speriamo, nel 2021, di poter fare ancora meglio e di riprendere la nostra vita con una ottima stagione turistica». Soddisfatto anche Davide Bendinelli, sindaco di Garda. «L’amministrazione è lieta che tutte le acque del comune di Garda abbiano ottenuto la bandiera blu di balneazione», ha scritto il sindaco sul sociale Facebook, «e anche del fatto che tutta la sponda veneta abbia ottenuto lo stesso risultato». Insomma: la stagione estiva 2021, se il Covid non si metterà di nuovo in mezzo, sembra poter partire sotto i migliori auspici per il Garda, almeno dal punto di vista della balneabilità al primo prelievo stagionale. Una cosa non da poco, vista l’attenzione che le persone riservano agli ambienti salubri.•.