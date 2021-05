«Sparare ai cormorani è vietato dalla legge»

Battaglia politica sulla vicenda cormorani. «Stupisce che un consigliere regionale creda di risolvere i problemi violando la legge: non si può sparare ai cormorani, sono una specie protetta. Invitiamo il collega Andreoli a dare un’occhiata alla sentenza della Corte Costituzionale, la numero 174 del 13 luglio 2017, con cui ha cancellato le disposizioni contenute nel collegato agricoltura, caccia e pesca approvato dal Consiglio il 27 giugno del 2016 tra le quali la caccia al cormorano». Così gli esponenti del Partito Democratico Veneto Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon replicano all’annuncio del consigliere regionale della Lega Marco Andreoli sul piano di contenimento dei cormorani sul lago di Garda, abbattimenti inclusi. «Abbiamo ben presente quella sentenza», ricordano i consiglieri dem in Regione, «perché avevamo immediatamente inviato un esposto al governo, sollecitandolo a impugnare il provvedimento alla Consulta». Zanoni e Bigon, replicando ad Andreoli, insistono ribadendo come i cormorani sono una specie protetta, sono tutelati sia dalla Convenzione di Berna che dalla legge italiana. «Pensare di potergli sparare», aggingono, «oltretutto usando come giustificazione una balla clamorosa-la minaccia per l’ecosistema-non sta né in cielo né in terra. Ricordiamo ad Andreoli che con l’abbattimento anche di un solo esemplare di cormorano si finisce a processo perché la legge 157/1992 prevede una sanzione penale, ovvero chi gli spara commette un reato previsto dall’articolo 30. Lo sa anche il consigliere Andreoli che sarebbe un provvedimento illegale, visto che mette le mani avanti parlando di ricorsi. Se la Lega dovesse davvero tirar dritto con questo piano, saremo pronti a segnalare il tutto al governo perché impugni l’atto alla suprema Corte: gli abbattimenti dei cormorani sono proibiti». Sulla questione Andreoli ribatte sottolineando che «quando si parla di ecosistema, l’ideologia va messa da parte e bisogna guardare a quello che è il vero interesse del territorio. Questo è il limite oltre al quale non sanno guardare Bigon e Zanoni. Se i cormorani sono diventati infestanti nel tempo, fuori controllo e nocivi perché danneggiano il ripopolamento dell'ittiofauna e della catena trofica del lago, qualcosa è per forza destinato a cambiare», osserva l'esponente leghista a Venezia. «Le normative devono essere al passo con i tempi. Bigon e Zanoni non conoscono il territorio e i suoi problemi, ignorano il Contratto di Lago e gli sforzi che stiamo producendo nel tavolo interregionale a livello di coordinamento dei progetti di ripopolamento, di cui fa parte anche il nuovo stabilimento e parco ittiogenico di Peschiera».•.