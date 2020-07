Sono veronesi i nuovi turisti del lago

Il turismo del lago di Garda continua ad essere in sofferenza a causa degli effetti del Covid-19, ma nelle ultime settimane un importante sostegno sta arrivando dai veronesi. Sono infatti in deciso aumento rispetto alle scorse stagioni i residenti della città e della provincia che prenotano una o più notti negli hotel gardesani lungo la Riviera degli Olivi. Una novità, frutto soprattutto dello scenario socio-economico completamente mutato a causa dell'emergenza sanitaria dei mesi scorsi. «Da una ventina di giorni», afferma Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, «stiamo notando questo nuovo fenomeno. Ci sono veronesi che soggiornano una o due notti sul lago, ma abbiamo diverse richieste anche da parte di chi cerca un appartamento per un mese intero». Una tendenza che sul lago era più consueta trent'anni fa, ma che ora, causa coronavirus, sembra tornare in auge. «La domanda di un turismo locale è dettata da una parte dal timore legata al Covid che frena le persone a spostarsi all'estero o anche in zone italiane distanti da dove si abita. Dall'altra dalle difficoltà economiche che rischiano di abbattersi - se non lo hanno già fatto - sulle famiglie veronesi, che possono sfruttare anche il fatto che l'emergenza in corso ha abbassato le tariffe delle strutture. Nello specifico l'appartamento, che viene chiesto anche in zone tranquille e isolate, dà senso di sicurezza e viene scelto anche per periodi lunghi». I buoni riscontri arrivano anche dal turismo di vicinanza - formato da villeggianti provenienti da aree entro un raggio di 150, 200 chilometri dal Garda - in aumento negli ultimi due, tre week end. Si tratta di un fenomeno positivo e incoraggiante ma che non è sufficiente a risollevare una stagione che si conferma molto critica. Nell'ultimo fine settimana del 10-12 luglio, Federalberghi Garda Veneto segnala che si è registrata un'occupazione delle strutture che ha raggiunto il 57 per cento nella notte tra sabato e domenica, con un 70 per cento circa di pernottamenti effettuati da stranieri. In base allo scambio di informazioni tra albergatori e sui dati forniti dalla piattaforma web H-Benchmark, partner di Federalberghi, giugno ha registrato una flessione del 70 per cento rispetto alle prenotazioni dello stesso mese nel 2019, mentre nei primi otto giorni di luglio il calo è stato del 55 per cento. «Il trend da inizio giugno ad oggi è comunque in leggera crescita», ci tiene a precisare De Beni. I turisti stranieri, seppur ancora timidamente, sono tornati a prenotare sul lago. Tra giugno e inizio luglio più di sette ospiti su dieci provenivano dal Nord Europa (per il sessanta per cento tedeschi, oltre ad austriaci, svizzeri e belgi). Segnali incoraggianti che tuttavia non bastano a risollevare il settore. «Alle prenotazioni ahimè si aggiungono ancora disdette dei clienti», aggiunge De Beni. «Le presenze dal Regno Unito, per esempio, sono azzerate. Se ne riparlerà nel prossimo anno». Le prenotazioni, inoltre, quando arrivano, avvengono sempre più a ridosso della data prescelta. I picchi sono nei fine settimana, quando superano spesso il 50 per cento, poi crollano al lunedì e nei giorni seguenti. «La ripresa è ancora molto lenta, più delle aspettative. Le previsioni rimangono sempre molto incerte», conclude De Beni. «Dobbiamo navigare a vista. Se alla fine della stagione riuscissimo ad ottenere il 50 per cento dell'occupazione sarebbe già un buon risultato». •

Emanuele Zanini