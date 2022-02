Sono 126 i nuovi agenti che domani giureranno: il loro corso dedicato a Luigi Vescovi

Domani mattina il piazzale dell’alzabandiera della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Peschiera del Garda ospiterà il Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, dei 126 iscritti (24 donne e 102 uomini) del 215° Corso. Il Corso, nonostante la delicata situazione legata al Covid, particolarmente difficile nei mesi scorsi, si è interamente svolto in presenza nelle aule, dove hanno seguito le numerose lezioni teoriche, nella palestra, nel poligono e nei diversi piazzali e spazi aperti, dove hanno appreso gli insegnamenti di difesa personale, tiro, tecniche operative e guida.

Grazie a questo intenso percorso formativo, i 126 frequentatori, provenienti in particolare dalla zona del Nord-Est, dall’Umbria e dal Lazio, il 23 febbraio, diverranno Agenti in Prova e partiranno per le loro sedi di assegnazione nei diversi reparti e uffici presenti in tutt’Italia, per iniziare a svolgere i due mesi di periodo di prova, insieme agli altri 1224 Allievi, provenienti dalle altre Scuole della Polizia di Stato, che sono state impiegate per il 215^ Corso: Alessandria, Brescia, Campobasso, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia.

Anche per questo Corso, vista la situazione, non avrà luogo il tradizionale Giuramento solenne, che da diversi anni, fra l’altro, veniva celebrato all’aperto e “insieme tra le gente”, ma una più semplice cerimonia, nel piazzale dell’alzabandiera della Scuola, alla presenza esclusivamente del Prefetto e del Questore della provincia di Verona, di rappresentanti della Sezione di Peschiera del Garda dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, della signora Teresa Turazza e di Giuseppe Schimmenti, rimasto ferito in servizio, e papà di Fabio, uno degli Allievi del 215^ Corso. Saranno presenti anche la vedova e i familiari della Medaglia d’Oro al Valor Civile Luigi Vescovi, deceduto in servizio, insieme al collega Giuseppe Randazzo, il 22 giugno del 1993, a causa di un incidente stradale, mentre su una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Verona, effettuavano un servizio di scorta ad un carico eccezionale. Gli Allievi di Peschiera del Garda, infatti, hanno deciso di dedicare il loro Corso alla memoria del papà di Valentina Vescovi, un Agente Tecnico in servizio nell’Ufficio Formazione della Scuola di Peschiera.

La cerimonia potrà, comunque, essere seguita in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Verona. Durante la cerimonia, saranno premiati i primi tre classificati nella graduatoria della Scuola di Peschiera del Garda: Gabriele Fiorelli, Flavia Iacoboni e Leonardo Marchitelli.