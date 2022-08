Si tuffa nel lago dal pontile e colpisce il fondale: 17enne in gravi condizioni

Si tuffa nel Garda e finisce in gravi condizioni all’ospedale. Un minorenne di nazionalità straniera, incurante del basso livello del lago di Garda, si è buttato nel pomeriggio, poco dopo le 17, da un pontile privato, in località Canossa di Garda, riportando un grave trauma cranico.

Il diciassettenne egiziano è stato subito soccorso dai suoi amici e trascinato a riva dove è rimasto sdraiato sulla ghiaia, immobile, con i piedi in acqua in attesa dell’arrivo dell’idroambulanza di stanza a Bardolino allertata a sua volta dal 118. Una volta giunti all’altezza del luogo dell’incidente, a poche decine di metri dalla celebre Punta San Vigilio, il personale del mezzo nautico del Comitato della Croce Rossa Baldo Garda ha fatto sbarcare l’infermiere e due operatori per prendere in cura il giovane, sempre cosciente ma con un profondo taglio alla testa.

Attorno ai sanitari un capannello di bagnanti e gli animatori del gruppo di ragazzi della comunità di Don Calabria di cui il giovane faceva parte. Vista la gravità del paziente è stato richiesto l’invio dell’elisoccorso di Verona in quel momento però fuori per un altro servizio. Sul posto è quindi giunto, attorno alle 17.45, un elicottero inviato dal 112 del Trentino che è atterrato sulla lingua di spiaggia, allungatasi per via dei bassi fondali del Benaco di fronte a Villa Canossa.

Appoggiato sulla spinale in dotazione all’idroambulanza e condotto fino all’elicottero il minorenne è stato poi trasportato all’ospedale di Borgo Trento. Secondo le prime ricostruzioni il giovane una volta giunto in spiaggia sarebbe fuggito al controllo degli animatori, avrebbe scavalcato il cancelletto del pontile privato posto davanti alla villa per poi tuffarsi nel lago dove la profondità non è superiore al metro.

A trarre in inganno il ragazzino sulla reale profondità del fondale potrebbe essere stata l’acqua un pochino torbida per via delle recenti piogge che hanno smosso la fanghiglia depositata sul fondo. È di solo due settimane fa il monito lanciato dalle colonne de L’Arena sul pericolo di tuffarsi dai pontili. Nel servizio era emerso che il solo comune di Castelnuovo, tra tutti i paesi della Riviera degli Olivi, aveva emesso un’ordinanza di divieto di tuffarsi dai pontili. Un provvedimento figlio dei bassi fondali determinati dalla grande siccità con il livello del lago di Garda che perdeva un centimetro d’acqua al giorno. Un provvedimento a tutela della sicurezza degli utenti, soprattutto giovani, che spesso usano i pontili in legno presenti un po’ dappertutto sul lago di Garda per tuffarsi in acqua. Ed è proprio ciò che è successo nel tardo pomeriggio di ieri con gravi danni fisici per il minorenne egiziano.•.