Si schiantano dopo la rapina fallita

Come in un film. Due ladri dapprima tentano, senza successo, una rapina nella filiale della Valpolicella Benaco Banca ai piedi del Baldo, poi svaligiano un ufficio postale di Castiglione delle Stiviere e infine, al termine di una rocambolesca fuga in auto con tanto di schianto finale, vengono arrestati dai carabinieri, a Coccaglio nel bresciano. A finire in manette due pregiudicati bergamaschi che giovedì di prima mattina, con volto coperto e armati di una pistola e di un taser si sono introdotti all’interno dell’istituto bancario di Caprino passando da una porta utilizzata da alcuni operai intenti a lavori di ristrutturazione nell’agenzia. I malviventi hanno intimato agli impiegati di consegnare le mazzette in cassa senza però fare i conti che a quell’ora (8,05) tutto il denaro era ancora custodito all’interno della cassaforte temporizzata. Rinchiuso il personale della banca in un locale i due hanno riprovato, sempre sotto la minaccia delle armi, a venire in possesso del soldi ma constatando, evidentemente, l’impossibilità di mettere le mani sul denaro si sono dati alla fuga. Non hanno però fatto i conti con il direttore dell’agenzia che li ha seguiti all’esterno della banca e li ha visti salire a bordo di una Fiat 500 Lounge, di colore bianco con targa tedesca, e dirigersi verso Affi. Sul posto intanto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Caprino che coordinati dalla centrale operativa hanno effettuato una vasta battuta in zona e avviato le indagini con la stesura dell’identikit dei ladri, facilitati in questo dalle immagini del circuito di videosorveglianza dell’istituto bancario. Nel frattempo i fuggitivi, sulla sessantina d’anni e di corporatura robusta, sono giunti nel mantovano dove, poco dopo mezzogiorno, hanno fatto irruzione, sempre armati e con i guanti, nell’ufficio postale di Castiglione delle Stiviere impadronendosi di poco meno di tremila euro. Anche qui le telecamere esterne dell’agenzia hanno inquadrato l’auto e il numero di targa facendo scattare l’imponente caccia ai due malviventi, già avviata dalla Compagnia di Caprino che aveva diramato la segnalazione a tutte le centrali operative delle forze dell’ordine delle province limitrofe. In precedenza a venire in aiuto agli uomini dell’Arma veronese, intenti a tracciare la strada percorsa nella fuga dai ladri, erano state le telecamere di videosorveglianza di Affi, che avevano rilevato il passaggio dell’auto. Tra l’altro anche il giorno precedente all’assalto alla filiale di Caprino, a testimonianza dei sopralluoghi effettuati in zona dai due delinquenti. Poco dopo le 14 il sistema di videosorveglianza del comune di Peschiera ha rilevato la targa della Fiat 500 alla rotonda Broglie con direzione Brescia. A quel punto i militari di Caprino hanno seguito la direttrice che porta in Lombardia, ritenendo che gli autori stessero facendo rientro nelle loro zone d’origine. In contemporanea la macchina veniva agganciata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Chiari. Nonostante l’alt, i due malviventi hanno accelerato dando vita a uno spericolato inseguimento che si è snodato per diversi chilometri con punte di oltre 150 chilometri all’ora fra strade provinciali e comunali, alcune sterrate, attraverso diversi comuni fino a Coccaglio, dove i due ladri hanno tamponato un veicolo, riuscendo a proseguire la corsa, per poi andare a schiantarsi definitivamente contro un marciapiede nella piazza principale del paese. Raggiunti dai carabinieri di Chiari, hanno tentato la fuga a piedi ma dopo una breve colluttazione sono stati bloccati. La perquisizione domiciliare, in provincia di Bergamo, effettuata dai militari di Caprino insieme a quelli della Compagnia di Chiari consentiva di rinvenire altro materiale ritenuto utili ad altre indagini visto che i due italiani sono sospettati di aver commesso negli ultimi mesi numerose rapine fra le province di Monza Brianza, Bergamo e Brescia. •

Stefano Joppi