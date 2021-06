Si allarga la materna I bambini potranno pranzare tutti insieme

Una scuola più grande, a risparmio energetico, più luminosa, più calda d'inverno e più fresca d'estate, con due nuove vetrate affacciate sul cortile, un dormitorio allargato come la mensa dove finalmente bimbi, insegnanti e collaboratori potranno pranzare insieme. Inizieranno a metà giugno, a lezioni finite, i «lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia Don Attalo Zamperioli», in piazza Gian Battista Ferrario, a Costermano sul Garda, la cui superficie passerà da 600 a 670 metri quadri. «L'opera prevede un costo complessivo di 282mila euro ed è sostenuta da un finanziamento di 250mila e 980 euro di cui il nostro Comune era risultato assegnatario nell'agosto del 2020 a seguito della partecipazione a un bando dell'Unione Europea che, attraverso la Regione Veneto, stanziava fondi per interventi migliorativi delle scuole. Fondi», precisa il sindaco Stefano Passarini, «derivanti dai Mutui Be (Banca europea degli investimenti, ndr) stipulati dal governo italiano con la Ue», ragguaglia, facendo sapere che il resto della spesa sarà sostenuta dal Comune utilizzando l'avanzo di bilancio del 2020. «Il 13 maggio la giunta ha approvato il progetto esecutivo che dà il “la” all'ampliamento. Ora che la pandemia sta allentando la presa, potremo iniziare anche quest'opera, il cui cantiere, in ogni caso, aprirà a metà giugno appena i bambini non saranno più a scuola». Una scuola che, al rientro, troveranno rinnovata. «Se tutto procederà come previsto le opere saranno concluse per l'inizio del prossimo anno scolastico, quindi per metà settembre: la ditta che ha vinto la gara ha 90 giorni di tempo per realizzarle», dice sempre Passarini. La scuola risale agli anni Novanta, è un edificio costruito su un solo piano fuori terra, ampio 26 metri per 28 con un piano interrato dove si trovano magazzino e caldaia, a norma di legge sotto il profilo sismico. «L'attuale progetto ne prevede l'accrescimento per un totale di 70 metri quadri circa realizzando due nuovi corpi di fabbrica in aderenza all’edificio esistente», dice il sindaco. «Uno sul lato est, in corrispondenza della zona dedicata al refettorio, e l'altro sul lato ovest in corrispondenza di quella per il riposo. Il nostro progetto prevede che l'area mensa aumenti di 25 metri quadrati, mentre quella per il dormitorio di 31. L'ampliamento del refettorio è stato pensato per permettere ai piccoli, che sono 55, agli insegnanti e ai collaboratori, di pranzare contemporaneamente nello stesso ambiente, diversamente da quanto avviene ora che vengono apparecchiati dei tavoli nella sala per le attività libere. Si passerà quindi da 40 a 85 posti a sedere e lo spazio finale sarà di circa 62 metri quadrati». Il sindaco fa quindi sapere che oggi lo spazio per il riposo risulta insufficiente a contenere tutti i lettini, motivo per cui il settore verrà ampliato portandone la capienza da 27 a 37 posti letto. «Secondo i vari turni, raggiungendo una superficie complessiva di 71,53 metri quadrati». Gli ampliamenti saranno dotati di nuove finestre di grandi dimensioni (con nuovi serramenti, previsti anche in sostituzione di quelli attuali che saranno in alluminio, con sistema di doppia guarnizione e vetrocamera) e di una porta, individuata come uscita di emergenza. Aperture che permetteranno un buon grado di illuminazione ed aereazione. Le strutture portanti dei nuovi vani saranno di calcestruzzo armato, indipendenti rispetto alla e struttura muraria esistente grazie alla realizzazione di adeguati giunti sismici. Sulle pareti esterne e sul solaio di copertura sarà messo in opera un cappotto termico. «Sarà realizzato un controsoffitto, in fibra minerale con capacità di assorbimento acustico, per l’alloggiamento dei corpi illuminanti integrati e il passaggio delle reti tecnologiche», aggiunge. «Il riscaldamento sarà a pavimento con pannelli radianti che si collegheranno alla centrale termica». «Con questo importante intervento si otterrà un notevole risparmio energetico e, soprattutto, si renderanno tutti gli spazi più adeguati alle esigenze dei piccoli alunni e degli operatori scolastici migliorando il loro benessere interno all'edificio», conclude soddisfatto il sindaco.•.