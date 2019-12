Sfida di 21 Comuni ed ente camerale per attrarre i turisti

Pronte le risorse e il piano per orientare le scelte strategiche. Ora alla Dmo del Garda serve l’ente gestore, che sarà scelto con una gara europea, per promuovere e commercializzare territorio e offerta turistica. Un passo in avanti significativo è stato fatto ieri, in Camera di Commercio. Rappresentanti dei 21 Comuni aderenti (Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caprino, Castelnuovo, Cavaion, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera, Rivoli, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco e Valeggio) ed ente camerale hanno siglato l’accordo per il finanziamento della Destination management organization, partecipato anche da Provincia, aeroporto Catullo, Veronafiere, Fondazione Arena, Consorzio Lago di Garda, Assocamping, Federalberghi Garda. Le risorse messe a sistema ammontano a 700 mila euro finalizzate a consolidare e sviluppare le potenzialità della destinazione Garda. «L’ente che presiedo ha stanziato 200mila euro» spiega Giuseppe Riello, alla guida della Camera di Commercio, «e svolge il ruolo di cabina di regia della Dmo, per un bacino da 13,4 milioni di presenze, di cui 11,2 stranieri». Sempre l’ente dai primi mesi dell’anno nuovo bandirà una gara europea per la designazione del gestore. «Tra le priorità, ci sono la destagionalizzazione, la digitalizzazione del prodotto turismo e la promozione del Garda che subisce gli effetti della concorrenza delle destinazioni Nord africane, tornate attrattive», afferma Paolo Arena, consigliere delegato camerale alla Dmo del Garda e presidente del Catullo. Approvato anche il piano strategico, commissionato al dipartimento di Economia aziendale dell’Università scaligera per orientare le attività della destinazione. •

VA.ZA.