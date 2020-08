Senso unico alternato sulla superstrada

Veneto Strade mette in sicurezza il viadotto della strada regionale 450 (superstrada Affi-Castelnuovo) posto in sovrappasso, all’altezza di località Palù a Calmasino, della strada provinciale 31b «del Veronello». Perciò il servizio Viabilità della Provincia, per garantire la percorribilità sicura agli utenti della Sp31b di sua competenza, da ieri a venerdì 11 settembre ha istituito il senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo e fissato il limite di velocità di 30 chilometri orari lungo il tratto extraurbano della strada «del Veronello» sottostante la Sr450 in prossimità del viadotto da sistemare. La limitazione avrà effetto dalle 8 alle 19, nel comune di Bardolino. Ma se i lavori da parte della società Veneto Strade di Mestre tramite l’impresa esecutrice Tecnoviadotti di Affi dovessero concludersi prima della tre settimane previste, il tratto stradale sottostante sarà subito riaperto al traffico ordinario. L’intervento manutentivo al viadotto arriva dopo la caduta di alcuni calcinacci avvenuta a metà luglio e prontamente segnalata alle forze dell’ordine da un turista di passaggio. Quella caduta, che sarebbe stata causata da alcune infiltrazioni d’acqua piovana, fece accorrere sul posto agenti della polizia stradale e locale, carabinieri, personale del Comune di Bardolino e di Veneto Strade. La strada provinciale rimase chiusa per un paio d’ore, fino alla completa ripulitura sotto il ponte dei residui di calcestruzzo, mentre non venne mai interrotto il traffico sul ponte della superstrada Affi-Castelnuovo.

C.M.