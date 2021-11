Brenzone torna Covid-Free ma l'alto Garda è indietro con le seconde dosi

Brenzone venerdì 12 novembre è tornato Covid free: questa è la buona notizia. La notizia preoccupante è invece che tutto l’alto Garda è ben al di sotto della media regionale delle persone vaccinate con prima e seconda dose. A dare la buona nuova su Brenzone, non senza soddisfazione, è stato il sindaco, Davide Benedetti. Anche se il primo cittadino non si fa illusioni: lo scorso anno, in questo periodo, Brenzone era il municipio con più casi positivi ogni mille abitanti. Un numero che se oggi è pari a zero, e bisognerà vedere fino a quando, lo scorso anno tra dicembre e gennaio era arrivato anche a 40 casi per mille abitanti, risultando il più alto del Veneto.

In quel periodo, inoltre, come del resto sta accadendo anche negli ultimi giorni, il Veneto era tra le regioni italiane più colpite in assoluto dai nuovi positivi e, pertanto, Brenzone era riuscito a intestarsi il poco invidiabile primato di essere uno tra i paesi in proporzione con maggiori contagi dell’Italia intera. A trascinare i numeri erano stati i casi positivi della casa di riposo delle suore a Castelletto dove, tra dicembre 2020 e gennaio 2021, si era registrata una ventina di decessi, oltre a contagi di oltre il 90 per cento delle ospiti in quel momento. Oggi anche in casa di riposo il pallottoliere, per fortuna, segna un rotondo zero.

«Grazie ai vaccini», hanno fatto sapere dal secondo paese dell’alto lago, «il sistema sta reggendo e oggi abbiamo una situazione favorevole. Ma guai», avvisano, «ad abbassare la guardia. Non ce lo possiamo permettere, abbiamo già visto di cosa è capace questo virus». Lo scorso anno il sindaco, Davide Benedetti era stato costretto a emanare ordinanze più restrittive di quelle in quel momento in vigore nel Veneto. Ad esempio, a Brenzone era proibito consumare ai tavoli dei bar se non all’aperto e in un numero limitato ai soli familiari più stretti fino a un massimo di quattro. Era poi vietato di andare a pagare alla cassa dei bar. Una serie di norme che erano diventate simili anche nell’intera regione.

Con i vaccini qual è la situazione nell’alto lago? Non va benissimo, a giudicare dai numeri forniti dall’Ulss 9. Al 12 novembre a Torri erano 2.213 le persone che avevano ricevuto una dose rispetto alle 2.649 iscritte nell’anagrafe sanitaria, ovvero l’83,5 per cento. Però, se si valutano le persone vaccinate con doppia dose, la percentuale scende drasticamente a 72,4 per cento. La media dei vaccinati con prima dose in Veneto è 84,8 per cento e, con la seconda dose, ben l’82,5 per cento. Torri quindi ha ben il 10 per cento in meno di vaccinati con ciclo completo rispetto alla media regionale. A Brenzone, dove i vaccinati con prima dose il 12 novembre erano 1.850, cioè l’82,9 per cento, la doppia dose l’ha fatta solo il 68,5 per cento dei 2.231 vaccinabili, cioè il 13,9 per cento in meno del resto del Veneto. Infine, ancora peggio a Malcesine dove i vaccinati con la prima dose sono solo il 73 per cento dei 3.276 cittadini vaccinabili e, se si guarda alle seconde dosi, si scende al 61,9 per cento, ovvero il 20,5 per cento in meno della media regionale al 12 novembre.

Con questi numeri, che sono ben diversi rispetto alla Bassa Veronese, dove i vaccinati con la prima dose sono tra l’89 e il 91 per cento nei dintorni di Legnago, l’alto Garda è sicuramente in una fascia di rischio intermedio-elevata anche perché, com’è ormai scientificamente dimostrato, quello che protegge è il ciclo completo, non la prima dose. In questi giorni a Torri, ad esempio, la classe quinta delle scuole elementari non sta presenziando a causa del Covid mentre la quarta annovera bambini in quarantena. «È necessario spingere sulle vaccinazioni», ha commentato il direttore generale della Ulss 9, Pietro Nicola Girardi, «perché, più bassa è la copertura vaccinale completa e maggiori sono i rischi che si corrono, specie quando si formano focolai».•.