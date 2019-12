Federalberghi Assemblea dei soci

L’annuale assemblea generale dei soci di Federalberghi Garda Veneto si svolge oggi dalle 15.30 a San Zeno di Montagna. Sarà la prima sotto la guida del nuovo presidente Ivan De Beni, eletto lo scorso marzo per il quadriennio 2019-2020. L’evento si terrà nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado (via Giuseppe Zanetti 83/d) e avrà come focus le problematiche affrontate dalla categoria durante quest’anno e i nuovi programmi e obiettivi per il futuro. L’ospite della convention sarà Francesco Morace, sociologo e saggista presidente di «Future concept lab», istituto di ricerca e consulenza strategica, ideatore del Festival della crescita e docente di Social innovation al Politecnico di Milano, con all'attivo oltre venti pubblicazioni tradotte in diverse lingue sul tema delle tendenze di consumo. Morace incentrerà il suo intervento, peraltro molto atteso, sul tema «Quale futuro per il turismo: tendenze sociali e di mercato» così da conoscere le nuove tendenze. L’assemblea si concluderà come tradizione con una cena di gala, quest’anno ospitata all’hotel Laguna di San Zeno di Montagna, alla quale oltre ai soci sono stati invitati amministratori locali e rappresentanti del sistema associativo.

K.F.