Rifiuta un rigore al 91°: al campione di fair play i complimenti della Federcalcio

Ha convinto l’arbitro che a colpire il pallone era stato lui: sarebbe stato il penalty del pareggio. La squadra ha perso per la prima volta: «Ma i miei compagni non mi hanno criticato»

Per onestà rifiuta un calcio di rigore concesso alla propria squadra, in pieno recupero, al novantunesimo minuto, e per giunta sul punteggio di 3-2 a favore della squadra avversaria, penalty che avrebbe permesso alla sua formazione di pareggiare. Protagonista di questo gesto, avvenuto domenica scorsa sul campo dell'Alpo 98, è Davide De Carli, 29 anni, attaccante del Pastrengo che milita in Prima categoria.

L'azione incriminata

Alla fine della partita il Pastrengo 2006 è uscito sconfitto dal campo, ma il suo giocatore ha dato esempio di autentico fair play. «Non me la sono sentita di prendere ciò che non mi spettava e a mio avviso era piuttosto evidente», spiega Davide: «ero stato io a toccare in area il pallone con la mano e non il mio avversario. In Prima categoria gli arbitri non sono coadiuvati dal guardalinee e quando si può bisogna aiutarli. Se avessi fatto finta di nulla non mi sarei sentito sereno e pulito dentro. In più c'era il pubblico che era venuto ad assistere alla partita e andava rispettato».

«Il gesto mi è venuto spontaneo, in quei momenti non c'è tempo per fare tante riflessioni. Ho convinto l’arbitro a tornare sulla sua decisione», prosegue l’attaccante reo confesso che in teoria rischiava di essere ammonito per il fallo di mano. E al ritorno negli spogliatoi che cosa ha detto il resto della squadra? «Quando sono rientrato assieme ai compagni nessuno si è complimentato con me ma c'è da dire anche che nessuno mi ha criticato», risponde.

Esempio di fair play

«Davide è fatto così», dice l'allenatore del Pastrengo Paolo "Ciacio" Brentegani», nella precedente partita aveva rifiutato un calcio d'angolo a nostro favore perché ha riferito all'arbitro di aver toccato lui per ultimo il pallone prima che oltrepassasse la linea di fondo. Certo che quasi nessuno, anche nel calcio professionistico si comporta come lui che si distingue in positivo. Il suo è un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti ed ha un grande valore educativo soprattutto per i più giovani e deontologico per tutto l'ambiente del calcio».

«Il nostro Davide De Carli è un autentico sportivo», sottolinea il presidente del Pastrengo Umberto Segattini. «Il suo è stato un gesto ammirevole che gli fa onore. Ho ricevuto anche i complimenti da parte del presidente del Comitato regionale Veneto della Figc Giuseppe Ruzza: attraverso la sua segreteria, mi ha fatto sapere che il comportamento esemplare del nostro giocatore dà prestigio al lavoro che sta svolgendo la Federcalcio».